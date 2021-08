COVID-19: Não quer ser vacinado? Prepare a sua carteira…

A pandemia por COVID-19 ainda não está dominada e a vacina continua a ser a principal solução para tentar limitar o número de mortos e internamentos. No entanto, há quem simplesmente não queira ser vacinado.

Nos EUA, as seguradoras têm vindo a adaptar-se ao estado de pandemia. É melhor ser vacinado para proteger a carteira.

Maioria dos pacientes internados não têm vacina...

A taxa de vacinação COVID-19 na América é de cerca de 60% para maiores de 12 anos. Isso não é suficiente para alcançar a chamada "imunidade de grupo", e em estados como o Missouri - onde vários condados têm taxas de vacinação abaixo de 25% - os hospitais estão sobrecarregados por surtos graves da variante delta que é atualmente a mais contagiosa.

Os resistentes à vacina dão todos os tipos de razões para recusar as injeções grátis e para ignorar todos os esforços. Campanhas de incentivação pelos seus avós, pelos seus vizinhos ou para obter donuts grátis... simplesmente não funcionaram. Os estados já realizaram inclusive sorteios de dinheiro ou de bolsas de estudos para a faculdade.

Então, que tal um argumento económico? Seja vacinado para proteger a sua carteira.

Ser hospitalizado por causa da COVID-19 nos EUA fica caro. Nesse sentido, alguns hospitais estão a apresentar contas diferentes aos infetados que têm ou não seguro. De referir que há seguros que excluem simplesmente estados de pandemia.

Por exemplo, nos EUA, pacientes da COVID incluídos no projeto “Bill of the Month” do NPR-Kaiser Health News é-lhes apresentada uma conta de US $ 17.000 por uma breve estadia no hospital em Marietta, Geórgia (valor é reduzido para cerca de US $ 4.000 para um paciente sem seguro sob uma política de “assistência de caridade”). Num hospital em Miami, por uma hospitalização de 14 dias, a conta ronda dos $ 104.000 para alguém sem seguro.

Para um turista estrangeiro, a conta pode ser bem mais elevada por um internamento de duas semanas (sendo que boa parte do valor é pelo uso do ventilador).

Nesse sentido, para evitar aumentos do seguro ou pagamentos diretos no hospital, as pessoas são incentivadas a vacinarem-se. Mais de 97% dos pacientes hospitalizados no mês passado não estavam vacinados. Embora as vacinas não sejam totalmente eficazes contra a COVID-19, são altamente eficazes para prevenir que não tenha a necessidade de ficar hospitalizado.

E se o custo financeiro de não ser vacinado fosse muito alto? Se os pacientes pensassem no preço que teriam de pagar pelos seus próprios cuidados, talvez reconsiderassem de devem permanecer desprotegidos.

Ao contratar um seguro é importante ler com atenção a apólice para conhecer as coberturas e exclusões, isto é, os riscos cobertos pelo seguro que está a contratar e os que não estão incluídos. Por outro lado, se está abrangido por seguros contratados pela sua empresa peça a apólice para a poder ler atentamente.