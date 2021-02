Cientistas revelam que porcos podem ser treinados para usar um joystick

Aparentemente, não só o macaco equipado pela Neuralink é capaz de jogar computador. Afinal, um grupo de investigadores diz que os porcos podem ser treinados para utilizar joysticks informáticos.

Ou seja, um estudo mostrou que os porcos são capazes de usar um joystick, movendo um cursor, de modo a atingir uma parede num ecrã, sendo depois recompensados.

Porcos não sabem só rebolar na lama

Existem já muitos estudos que mostram que o porco não serve apenas para rebolar na lama, sendo efetivamente um animal muito inteligente. Afinal, anteriormente, já tinham sido mostrados resultados de porcos a concretizar várias tarefas, desde aprender a sentar, até completar puzzles através de escolha múltipla.

Agora, um grupo de investigadores sugere que o animal pode ser ainda mais inteligente e capaz do que o esperado. Isto, porque diz ter treinado com sucesso quatro porcos, de modo a manusear um joystick e controlar um cursor num monitor.

Potencialmente, podem haver mais coisas que os porcos sejam capazes de aprender, compreender e responder do que previmos anteriormente.

Disse Candace Croney, professora da Universidade de Purdue e coautora da investigação.

De acordo com o estudo, os investigadores utilizaram guloseimas como recompensa do treino que consistia em mover um joystick, usando o focinho, enquanto observavam um ecrã de computador.

Resultados revelam que desempenho dos animais foi superior ao esperado

Os investigadores apresentaram aos quatro porcos um videojogo que consistia em usar um joystick para manobrar um cursor até este colidir com uma das quatro estruturas semelhantes a uma prede, apresentadas no ecrã. Com a colisão, o jogo emitia um “bloop” e o porco recebia uma recompensa.

Quanto mais sucesso tivesse o porco, menos paredes eram apresentadas no jogo.

Então, a equipa analisou as últimas 50 tentativas de cada animal nos cenários com três, duas e uma parede à vez, determinando a frequência com que o porco atingia uma parede-alvo com o primeiro movimento do cursor.

De acordo com os resultados, os porcos Yorkshire machos, Hamlet e Omelette, de três meses de idade, foram capazes de completar a tarefa melhor do que o esperado com duas e uma parede. Contudo, o resultado foi diferente quando apresentadas três paredes.

Após 12 semanas de treino, Hamlet e Omelette foram eliminados da experiência, porque tinham crescido demasiado para ficarem de pé o tempo suficiente para completar as sessões e já não se enquadravam nos requisitos do local de teste.

Revelou a equipa.

Além destes, estavam Ebony e Ivory, porcos Panepinto machos de dois anos de idade que tiveram 15 meses de treino. Ambos superaram a expectativa quando apresentadas três e uma parede, mas apenas Ivory superou com duas paredes.

O facto de os porcos terem alcançado o nível de sucesso que alcançaram numa tarefa que estava significativamente fora do se quadro normal de referência é em si mesmo notável e indicativo da sua flexibilidade comportamental e cognitiva.

Escreveram os investigadores.

Por fim, além dos joysticks, a equipa sugere que ecrãs táteis poderão revelar-se valiosos para investigar ainda mais as capacidade cognitivas dos porcos.