Separadores do Google Chrome para iOS vão ser ainda mais seguros com Face ID

O Google Chrome continua a ser um dos navegadores mais populares e robustos do mercado, ainda que a concorrência esteja cada vez mais feroz. Em constante desenvolvimento, em breve, poderemos ver uma grande novidade associada ao iOS da Apple.

O Chrome para iOS vai permitir manter separadores anónimos e ainda mais secretos com recurso ao Face ID.

O Google está a testar um novo recurso de privacidade para o seu navegador Chrome para iOS. Em concreto, passa por se poder bloquear separadores anónimos através do Face ID. Este recurso, será semelhante ao que muitas outras apps já utilizam como forma de segurança.

Na mais recente beta do Chrome para iOS surge então descrita esta funcionalidade que deverá chegar aos utilizadores de forma massiva dentro de alguns meses.

Na descrição da beta 89 mais recente fica-se a saber que os separadores anónimos ficarão desfocados sempre que a app do Chrome for aberto. A informação apenas é revelada quando o reconhecimento facial é feito através então do Face ID.

When you return to the Chrome app, your incognito tabs will be blurred until you confirm it’s you.