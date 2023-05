China descobre sinais relevantes sobre a água de Marte

O rover Zhurong Mars da China encontrou sinais de atividade recente de água no Planeta Vermelho. Segundo os cientistas, a água marciana desempenhou um papel importante na criação de características superficiais intrigantes em dunas de areia em miniatura. Então, até que ponto esta informação é crucial para o futuro da humanidade em Marte?

A existência de água em Marte é uma questão complexa que não pode ser resumida na pergunta "existe ou não existe?". Sabemos agora com bastante certeza que a água foi outrora abundante no planeta vermelho, mas que desapareceu há muito tempo.

Apesar das imagens que observamos do planeta e de algumas certezas, continuam a existir perguntas sem resposta, tais como a quantidade de água que poderá ter existido, quando desapareceu, e a quantidade que poderá restar e em que estado. Estamos agora um passo mais perto de resolver algumas destas questões.

Água nas areias marcianas

A investigação realizada pelo rover Zhurong Mars encontrou novas provas da existência de água em Marte. Estas observações confirmam a presença de água há apenas algumas centenas de milhares de anos, implicando a provável existência de reservatórios de água noutros locais de Marte.

A sonda compilou estas provas através dos seus instrumentos de análise ótica e química. Morfologicamente, observou uma série de fissuras e "crostas" no solo marciano, nas dunas da região chamada Utopia Planitia. Estas fendas e crostas ter-se-iam formado à medida que a água se derretia e congelava nesta planície.

Na sua análise, a sonda detetou também, através da análise espectral, uma superfície rica em sulfatos hidratados, sílicas hidratadas, óxidos de ferro e (possivelmente) cloretos. Com base nestas características das rochas observadas, os peritos concluíram que o local pode ter albergado água entre 1,4 e 0,4 milhões de anos atrás.

Então, o que terá acontecido à água de Marte?

A tese mais aceite é a de que Marte já teve uma grande massa de água à sua superfície, mas que a perda do seu campo magnético a tornou vulnerável aos ventos solares, que acabaram por espalhá-la por todo o sistema solar.

A perda deste campo magnético terá ocorrido há cerca de 4 mil milhões de anos, ou seja, quando o planeta (e o sistema solar como um todo) era ainda relativamente jovem. Este processo de perda de água teria sido retardado durante vários milhares de milhões de anos. Talvez até hoje.

Os resultados da investigação foram recentemente apresentados num artigo publicado na revista Science Advances. O artigo descreve detalhadamente os métodos utilizados pela equipa e os instrumentos de análise ótica e química que utilizaram, como a Câmara de Navegação e Terreno (NaTeCam), a Câmara Multiespectral (MSCam) e o Detetor de Composição da Superfície Marciana (MarSCoDe).

Estes instrumentos chegaram a Marte a bordo do rover Zhurong em maio de 2021. É o primeiro rover enviado pelas agências de exploração espacial chinesas ao planeta vermelho. O rover completou a sua missão principal nos seus primeiros três meses em Marte, mas desde então tem continuado a realizar trabalho científico no planeta. Pelo menos, até há pouco tempo.

Nas últimas semanas, os responsáveis pelo rover têm tido problemas para o trazer de volta da hibernação de há nove meses.

Um ambicioso programa interplanetário

Marte tornou-se um dos objetivos da nova corrida espacial, uma corrida dominada pelos Estados Unidos e pela China, mas mais aberta do que nunca, com países como a Índia e a Rússia também envolvidos, bem como empresas privadas como a SpaceX.

Trazer de volta amostras de solo marciano é um dos objetivos do programa chinês, um objetivo que partilha com o esforço conjunto da Europa e dos EUA (a missão Mars Sample Return). Ambas as missões têm como objetivo receber as respetivas amostras no nosso planeta no início da próxima década.