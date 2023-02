Rover Zhurong da China em Marte não se mexe. Morreu?

Marte é um planeta duro, que já matou várias naves e sondas. Já padeceram rovers dos EUA e muitas dos soviéticos. Até hoje a Rússia não conseguiu ser "bem sucedida" neste planeta., A China conseguiu, a verdade é que se aproximou dos feitos americanos. Além de ter um orbitador, os chineses aterraram um rover no solo marciano. No entanto, e ao que parece, Zhurong morreu!

Zhurong não terá aguentado o frio de Marte e adormeceu para sempre

As esperanças já não eram muitas. Conforme foi dado a conhecer, a equipa chinesa tentava há muitas semanas acordar o seu robô. No início deste ano, os meios de comunicação chineses davam conta das preocupações da Administração Espacial Nacional da China (CNSA). A nave não acordava e o pior temia-se.

A nave Zhurong que pousou em Marte estará há seis meses no mesmo lugar. A questão que se levanta é se a sua missão terá chegado ao fim. Desde maio de 2022 que não há notícias oficiais da CNSA - a agência espacial chinesa - sobre o rover.

A nave foi lançada no dia 23 de julho de 2020 e inserida na órbita marciana a 10 de fevereiro de 2021. Pisou o solo marciano em maio de 2021. Um ano depois, o veículo robótico entrou em modo de hibernação – para enfrentar o longo e frio inverno marciano – e deveria ter “acordado” no último dia 26 de dezembro.

A notícia do aparente fim do veículo não vem da agência espacial chinesa que o lançou, mas sim dos cientistas que operam o Mars Reconnaissance Orbiter da NASA. Uma série de três imagens da câmara HiRISE - que olha de cima para baixo na superfície de Marte - confirma que o rover ainda estava em movimento entre 11 de março e 8 de setembro de 2002.

No entanto, uma terceira imagem - tirada este mês, a 7 de fevereiro de 2023 - mostra que o Rover de Zhurong não se move desde setembro. Isto apesar do facto de a CNSA ter indicado que estaria de novo em ação no final de 2022.

Os cientistas da NASA divulgaram estas imagens a 21 de fevereiro:

Pegadas do Rover revelam os segredos de Marte

O Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona lançou um composto de três imagens tiradas pelo HiRISE (High Resolution Imagery Science Experiment) enquanto navegava sobre a superfície do planeta vermelho a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter.

A Universidade do Arizona supervisiona o Mars Reconnaissance Orbiter, em conjunto com o Laboratório de Propulsão a Jato da CalTech e da NASA. Os investigadores de lá adquiriram as imagens porque, como disseram, a forma como os rovers e outras embarcações perturbam a superfície de Marte fornece dados importantes:

A HiRISE é frequentemente utilizado para observar alterações em áreas cobertas de poeira perto de missões à superfície de Marte. As zonas de explosão em redor de aterragens ou rastos deixados pelos rovers podem ajudar os cientistas a inferir como são as propriedades dos materiais de superfície.

Referiram os cientistas.

A imagem composta da HiRISE foi lançada na terça-feira (21 de fevereiro de 2023). Os supervisores deste equipamento disseram que a imagem da câmara é a mais detalhada alguma vez captada de outro planeta, com cada pixel representando cerca de 30 cm.

Roteiro chinês em Marte

Conforme referido em cima, após uma viagem de 202 dias, a missão da Agência Espacial Nacional da China (CNSA) Tianwen-1 a Marte entrou em órbita a 10 de fevereiro de 2021.

A sonda produziu um vídeo impressionante da sua chegada:

O Rover de Zhurong aterrou três meses mais tarde, em maio, na Utopia Planitia, uma extensa planície aberta no hemisfério norte de Marte que pode ter sido causada por um grande impacto.

A sonda recolheu dados topográficos, geológicos, do solo, minerais e rochas, pelo menos até um ano mais tarde, em 18 de maio de 2022, ter sido planeada a sua desativação.

A última palavra oficial da CNSA sobre o navio Zhurong foi:

Em resposta à reduzida capacidade de produção de energia das asas solares causada pelo tempo de areia e poeira e à temperatura ambiente extremamente baixa no inverno, de acordo com o plano de design e a estratégia de controlo de voo, o rover de Marte entrou em modo de hibernação a 18 de maio. Espera-se que por volta de dezembro deste ano, a área de inspeção 'Zhurong' entre no início da primavera, e o trabalho normal será retomado após as condições ambientais melhorarem.

Apesar destas palavras, o rover ainda não se mexeu um centímetro que fosse.

Vale a pena notar que o inverno em Marte é extremo. A área que o rover de Zhurong tem vindo a inspecionar, durante o dia, os altos e baixos de -20 °C e os baixos de -100 °C durante a noite. Além disso, a CNSA disse que a área também sofreu uma tempestade de poeira em março e abril de 2022, pouco antes da queda da energia.

A poeira que cobre os painéis solares do rover é o provável culpado do aparente fim da missão, se é que é isso que está de facto a acontecer.

Resumindo: A nave chinesa Zhurong não se move desde, pelo menos, setembro de 2022.