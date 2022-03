Cancro do pulmão: Astronautas mulheres têm mais do dobro do risco do que os homens

Com a atividade turística espacial a atingir novas etapas e com mais atividades das agências espaciais no espaço, as limitações do ser humano estão na ordem do dia. A NASA tem dados muito concretos sobre a resistência física dos seus astronautas e determinou limites diferentes para homens e mulheres quando estes estão a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS).

Segundo a agência espacial americana, as mulheres têm mais do dobro do risco que os homens têm de desenvolver cancro do pulmão quando expostos a elevados níveis de radiação na ISS.

Vários especialistas concordam que o elo mais fraco na exploração espacial é o ser humano. Há mesmo quem afirme que o homem e a mulher não têm condições físicas para sair do seu planeta de origem. Contudo, o desejo de conhecer novos mundos impele a humanidade de evoluir tecnicamente e sonhar com novas conquistas. A Lua ali tão perto e Marte logo a seguir.

O estágio que tem servido de posto intermédio e é onde o ser humano tem estado exposto a novas condições, é a Estação Espacial Internacional (ISS).

Como é que a NASA decidiu os limites diferentes para astronautas homens e mulheres?

Há um artigo muito interessante da Live Science que explora o fator da radiação a que os astronautas estão sujeitos a bordo da ISS. Aliás, é um tema mais aprofundado de algo que já há uns anos abordámos, nos factos fascinantes que acontecem ao corpo humano no espaço. Mais concretamente no segundo ponto exposto no artigo.

Todos os dias, a Terra é atacada por radiação ionizante, ondas de alta energia que podem remover eletrões dos átomos do corpo. Níveis elevados de exposição à radiação ionizante podem levar a doenças devido à radiação e ao cancro.

Felizmente, a magnetosfera e a atmosfera do nosso planeta impedem que quase toda esta radiação - gerada pelo sol e pelos raios cósmicos galácticos de estrelas explosivas - atinja a vida na superfície da Terra.

Contudo, na Estação Espacial Internacional, que ainda está protegida pela magnetosfera, mas não pela atmosfera, os astronautas estão expostos a níveis mais elevados de radiação ionizante, o que aumenta o seu risco de desenvolver cancro ao longo das suas carreiras.

O risco em milisieverts... ou a milésima parte do sievert

Sob os limites atuais, estabelecidos pela NASA em 1989, o limite de dose eficaz para a carreira de um astronauta baseia-se num máximo de 3% de risco de excesso de mortalidade por cancro ao longo da vida.

Este risco é avaliado com uma escala móvel baseada na idade e sexo, variando desde um limite inferior de 180 milisieverts (mSv) de radiação para uma mulher de 30 anos, até um limite superior de 700 mSv para um homem de 60 anos.

Então, porque é que existe um limite de carreira inferior para a exposição à radiação para as mulheres astronautas do que para os homens astronautas?

De acordo com R. Julian Preston, um funcionário especial do governo da divisão de proteção contra a radiação da Agência de Proteção Ambiental dos EUA, o limite inferior de radiação da NASA para astronautas do sexo feminino baseou-se na seguinte descoberta: quando mulheres e homens foram expostos a elevados níveis de radiação durante períodos de tempo semelhantes, as mulheres tinham mais do dobro do risco que os homens tinham de desenvolver cancro do pulmão.

Segundo disse Preston à Live Science, tem sido geralmente considerado - baseado em grande parte nos sobreviventes das bombas atómicas no Japão - que, particularmente para o cancro do pulmão, as mulheres eram mais sensíveis" às radiações ionizantes do que os homens.

Como é natural, estas diretrizes tiveram consequências reais na carreira. Em 2018, a ex-chefe do corpo de astronautas da NASA Peggy Whitson, que tinha manifestado publicamente as suas frustrações com os limites de radiação para as astronautas femininas, teve de se reformar depois de atingir o limite da sua carreira de exposição à radiação aos 57 anos de idade.

Radiação: uma pessoa na Terra recebe 3,6 mSv, na ISS recebe 300 mSv por ano

Espera-se que os limites de radiação da NASA mudem num futuro próximo. Em 2021, a NASA pediu a um painel de peritos convocado pelas Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina para avaliar o plano da agência espacial para alterar o seu limite de radiação de carreira para 600 mSv para todos os astronautas de todas as idades.

A NASA determinou este limite através da aplicação do modelo de risco de cancro da agência aos indivíduos mais suscetíveis: mulheres em início de carreira. A NASA calculou o risco médio de morte induzida pela exposição para este grupo e converteu esse risco, o que permite uma margem de erro muito maior do que anteriormente, numa dose.

Esta dose de 600 mSv traduz-se na exposição que um astronauta receberia durante quatro expedições de seis meses no ISS. Para comparação, a dose média anual de radiação recebida por uma pessoa na Terra é de cerca de 3,6 mSv, segundo a NASA, contra 300 mSv por ano na ISS.

O plano proposto pela NASA inclui uma revogação parcial ao limite de exposição de carreira para missões mais longas, como uma eventual viagem a Marte. Esta viagem ao planeta vizinho iria expor os astronautas a uma estimativa de 900 mSv.

Esta dose, contudo, é provavelmente inferior aos limites de exposição profissional de 1.000 mSv que as agências espaciais europeias, canadianas e russas têm atualmente para os seus astronautas.