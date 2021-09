Avião espacial reutilizável poderá ser uma realidade

A Dawn Aerospace, uma empresa que pretende desenvolver aviões espaciais reutilizáveis, realizou com sucesso cinco voos de teste do seu avião espacial suborbital Mk-II Aurora não pilotado em apenas dois dias. Este atingiu altitudes de mais de 1.000 metros.

O Avião espacial Mk-II Aurora pode tornar-se o primeiro avião a alcançar o espaço várias vezes num só dia.

A equipa por detrás dos voos de teste equipou este protótipo com motores a jato de substituição para os cinco voos que tiveram lugar sobre o Aeródromo de Glentanner na Ilha do Sul, na Nova Zelândia.

Os voos de teste foram realizados para avaliar a estrutura do avião espacial. Os motores a jato de substituição do avião serão eventualmente substituídos por um motor de foguete de combustível líquido, que está atualmente a ser submetido a testes de fogo estáticos.

Assim que o avião espacial estiver equipado com o motor da Dawn Aerospace, atingirá velocidades supersónicas e acabará por voar acima da Linha Kármán a uma altura 100 km, o que significa que viajará através do espaço suborbital. Veja os seus 5 primeiros voos de teste.

A Dawn Aerospace junta-se a uma série de outras empresas com o objetivo de comercializar voos supersónicos, viagens espaciais, e uma combinação de ambas. A Boom Supersonic, por exemplo, está a realizar testes no seu avião XB-1, que é também um demonstrador para a sua estrada comercial supersónica.

O SpaceShipTwo da Virgin Galactic, entretanto, levou recentemente o fundador da Virgin, Richard Branson, ao espaço suborbital e em breve dará início aos voos comerciais de turismo espacial.

A Dawn está concentrada no acesso sustentável e escalável ao espaço e o nosso veículo Mk-II é inteiramente reutilizável. A equipa capturou com sucesso dados extensivos que permitem mais investigação e desenvolvimento sobre a capacidade do Mk-II.

Estou imensamente orgulhoso da nossa equipa de engenharia pela conceção e construção de um veículo que voa maravilhosamente da primeira vez e tal como previsto. Estamos encantados com os resultados e demonstrando uma rápida reviravolta - realizámos cinco voos no prazo de três dias, e dois voos ocorreram a noventa minutos um do outro.