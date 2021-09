Strava: Partilhar a localização em tempo real agora é grátis

o Strava é uma das aplicações mais populares entre os desportistas. A plataforma abrange uma grande leque de atividades desportivas, recolhe dados cardíacos e de georreferenciação e dá uma vasto leque de estatísticas. Algumas destas funcionalidades apenas estão disponíveis na modalidade Premium, que é paga. Contudo, a empresa veio agora, gratuitamente, disponibilizar a partilhar a localização em tempo real da atividade do utilizador.

Esta funcionalidade é muito importante, seguramente uma das mais relevantes do leque da app. Há uma razão por trás desta "oferta" e faz todo o sentido.

Conforme é referido no site da empresa, a equipa por trás do Strava percebeu a necessidade dos atletas se sentirem seguros enquanto treinam. Para isso, a empresa criou o Beacon, uma fantástica funcionalidade de partilha de localização em tempo real.

Esta opção poderá ser controlada pelo utilizador por forma a esta gerir a sua própria segurança e para se manter em contacto com a comunidade quando mais precisa. Esta opção já existia, mas era na modalidade paga. Agora, o Strava anuncia que já podemos usar esta opção de forma gratuita.

Como ativar o Beacon no Strava

Dentro da app Strava vá a Definições (canto superior direito). Depois na opção Beacon ative esta opção. Agora toque em Adicionar contactos de segurança e siga as instruções para permitir que o Strava aceda aos seus contactos. Em seguida, poderá selecionar até três contactos de segurança.

Pode ignorar este passo, caso não pretenda permitir o acesso aos seus contactos.

Guarde as alterações e, em seguida, clique em Enviar mensagem de texto Beacon no ecrã de registo para enviar a mensagem de texto previamente formatada para os seus contactos de segurança.

Se preferir, pode optar por editar o texto antes de enviar a mensagem.

Inicie a gravação e os seus contactos de segurança terão acesso à sua localização em tempo real.

Como funciona o Beacon do Strava?

O Beacon cria um URL único que pode partilhar por mensagem com os seus contactos de segurança, permitindo que estes sigam a sua atividade em tempo real. Então, a sua localização é atualizada a, aproximadamente, cada 15 segundos, consoante a rede móvel.

Uma vez ativado, o Beacon irá permanecer ATIVO, mas irá perguntar-lhe se deseja enviar uma mensagem sempre que iniciar uma nova gravação. Mesmo que o Beacon esteja ATIVO, os seus contactos apenas irão ter acesso à sua localização se lhes enviar a mensagem de texto pré-formatada.

No entanto, os contactos de segurança que escolheu inicialmente permanecerão os mesmos até os alterar. Pode optar por enviar uma mensagem de texto em qualquer momento durante a sua gravação. Basta clicar no ícone do Beacon e enviar a mensagem.

Esta "borla" vem ajudar a manter os atletas mais seguros. Além desta funcionalidade de enviar o SMS com o URL do trilho a sei feito pelo utilizador, existe ainda mais opções, mas estão ainda no modo pago. Só os assinantes podem partilhar automaticamente um Beacon de dispositivos como computadores de ciclismo Garmin ou Apple Watch.