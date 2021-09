Apple procura na Coreia do Sul e Japão quem lhe fabrique o Apple Car

O projeto tem sido um dos mais enigmáticos dos últimos anos vindo da empresa de Cupertino. Ninguém sabe como será o carro, que tecnologias trará, que segmentos de preços alcançará e, principalmente, quando será apresentado e vendido. As notícias que se conhecem falam que a Apple tem o projeto em desenvolvimento e está no mercado há algum tempo à procura de uma fabricante automóvel asiática para produzir os seus carros.

Iniciou-se como Projeto Titan em 2014, e levou a Apple a juntar mais de 1.000 especialistas e engenheiros do segmento automóvel. Sete anos depois, a empresa poderá ter um produto final pronto, mas está com dificuldades para contratar fábricas para o produzir.

Apple Car poderá aparecer em 2024

Segundo um novo relatório, que vem ao encontro das informações reveladas no passado, a Apple planeia lançar o "Apple Car" em 2024. Como tal, os responsáveis pelo projeto estão a visitar fabricantes de automóveis coreanos e japoneses.

Anteriormente, fontes supostamente com informações relacionadas ao projeto afirmaram que a Apple iria lançar o "Apple Car" mais cedo do que o esperado. Isto é, se já se apontou a data de 2027 para o lançamento as informações são de que agora o ano de 2024 será o apontado para o início de um novo produto Apple.

De acordo com o Digitimes, o foco agora é saber como o "Apple Car" poderá ser produzido no meio da escassez global de chips. A indústria automóvel está igualmente a ser afetada por esta crise de componentes. Além dos processadores, a publicação diz que também há problemas com outros chips não especificados.

Anteriormente, onde a data de 2024 foi lançada, foram as alegações da Hyundai que deixaram no ar a hipótese do "Apple Car" ser fabricado nos Estados Unidos. No entanto, estas informações poderão ser apenas rumores.

Há alguns indícios que a Apple continua a aperfeiçoar o seu veículo. Recentemente, foi relatado que a empresa americana está a trabalhar num novo design de bateria de carro monocell para 2024. Portanto, há alguns indícios, mas ainda não há muito mais que isso.