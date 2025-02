Astrónomos captaram fotos incríveis do cometa G3 ATLAS a passar pela Terra

Os cometas são sempre um espetáculo celestial fascinante. Num cosmos tão previsível, o aparecimento de um novo cometa potencialmente brilhante é sempre uma incógnita e um motivo para nos darmos conta como somos tão minúsculo neste universo. As imagens captadas do cometa C/2024 G3 (ATLAS) são fabulosas.

C/2024 G3 (ATLAS): o cometa e o seu destino

Descoberto na noite de 25 de abril de 2024 pelo programa de monitorização ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), o cometa mostrou potencial perto do periélio em 2025.

Mas uma passagem tão próxima do Sol é sempre incerta. Basta lembrar o caso do C/2012 S1 ISON, que se desintegrou perto do Natal 2013, ou do W3 Lovejoy, que sobreviveu a um periélio abrasador a apenas 140.000 km (!) da superfície do Sol e acabou por se tornar um belo cometa no hemisfério sul entre o final de 2011 e o início de 2012.

O G3 ATLAS enfrentou um desafio semelhante, atingindo o periélio a 14 milhões de quilómetros do Sol a 13 de janeiro.

O telescópio SOHO captou imagens do cometa perto do Sol, quando atingiu uma magnitude de -3,8, tornando-se o cometa mais brilhante desde o P1 McNaught em 2007.

Registos incríveis do viajante galáctico

As imagens de astrónomos amadores começaram rapidamente a surgir, mostrando o cometa a mover-se para sul e a desenvolver uma bela cauda de poeira.

Para os observadores do hemisfério norte, o G3 ATLAS foi um cometa tímido, visível apenas entre 8 e 15 de janeiro. Parece que os cometas mais brilhantes têm um fraquinho pelos céus do hemisfério sul!

Poucos o conseguiram observar após o periélio, mas alguns astrofotógrafos habilidosos captaram rastos de poeira conhecidos como “sindinas” acima do horizonte ao entardecer.

Curiosamente, as caudas dos cometas são sopradas pelo vento solar, o que significa que as caudas de poeira e de iões do G3 ATLAS viajaram à frente do próprio cometa na sua trajetória para fora do Sistema Solar.

Infelizmente, o efeito do periélio pareceu ser devastador para o cometa. Imagens tiradas por volta de 18 de janeiro mostraram que o núcleo estava a enfraquecer.

Pouco depois, o G3 ATLAS transformou-se num “cometa sem cabeça”, com um núcleo cada vez mais ténue, mas uma cauda ainda brilhante, que criou um efeito listrado impressionante antes de desaparecer.

O futuro do cometa C/2024 G3 (ATLAS)

Atualmente, o G3 ATLAS brilha com uma magnitude de +5 e está a enfraquecer na constelação de Piscis Austrinus.

O cometa veio numa órbita de 160.000 anos em direção ao Sol, e as estimativas apontam que demorará cerca de 600.000 anos para completar a sua órbita de saída. Ou seja, se algum fragmento sobreviver, só voltará ao Sistema Solar interno num futuro muito distante.

Por agora, podemos desfrutar destas imagens espetaculares do Cometa G3 ATLAS. Com sorte, este foi o primeiro grande cometa de 2025!