Jogabilidade de Split Fiction e personagens revelados

Tal como temos vindo a acompanhar, Split Fiction é um dos jogos em maior destaque neste arranque de 2025. E, aumentando ainda mais a es expetativas, os estúdios Hazelight revelaram recentemente um novo trailer para o jogo.

Split Fiction, dos estúdios suecos responsáveis por It Takes Two, os Hazelight Studios, parece ter os ingredientes necessários para se tornar num jogo cooperativo bastante interessante.

A história de Split Fiction, é bastante curiosa e potencia claramente uma vertente cooperativa a dois. As duas personagens principais, Mio e Zoe, são escritoras que pretendem vender as suas obras. Para tal entram em contato com uma empresa de tecnologia que tem o software capaz de transformá-las em realidade.

No entanto, algo acontece... há sempre algo que acontece... e acabam por entrar as duas na mesma simulação. Na simulação das suas histórias que elas mesmo escreveram. Para voltar à realidade terão de completar as loucas aventuras que elas próprias criaram.

O trailer agora revelado mostra-nos um pouco mais sobre Mio e Zoe, assim como o estranho mundo que as suas mentes criativas criaram e de onde vão ter de conseguir escapar.

O fundador da Hazelight, Josef Fares, leva-nos numa visita guiada por alguns dos mais criativos cenários cooperativos e uma variedade de jogabilidade em constante mudança pelas quais o estúdio é conhecido. O vídeo também mostra as Side Stories: aventuras únicas opcionais escondidas nos níveis da história principal que agitam ainda mais a mecânica de jogo, enquanto os personagens principais Mio e Zoe fazem surf em lagartos do deserto e snowboard descendo uma montanha no meio de um campo de batalha futurista.

Split Fiction será lançado a 6 de março para Playstation 5, Xbox Series X e PC e terá crossplay.