Asteroide vai passar “extraordinariamente próximo” da Terra esta noite

Sem que isso represente perigo para os terráqueos, o asteroide 2023 BU vai passar esta noite "extraordinariamente perto" da Terra, segundo as informações da NASA.

O 2023 BU tem uma dimensão relativamente pequena, do tamanho de um pequeno camião, e será uma das aproximações do nosso planeta com menor distância, alguma vez registado.

Há um asteroide, apelidado de 2023 BU, com uma trajetória muito próxima da Terra. Segundo a NASA, não representa qualquer perigo para o planeta, contudo será uma das "aproximações mais próximas de um objeto à Terra já registado".

O Jet Propulsion Lab da NASA disse em comunicado que o 2023 BU tem uma dimensão entre 3,5 a 8,5 metros de largura, o que, atingindo a nossa atmosfera, seria destruído, mas não se espera que tal venha a acontecer.

O asteroide passará cerca de 3.600 quilómetros acima do lado sul da América do Sul na quinta-feira, 26 de janeiro, às 16h32 PST (00h32 de sexta-feira, em Lisboa). A NASA foi capaz de calcular a posição e a trajetória do asteroide com recurso ao Near Earth Asteroid Scout, um sistema de avaliação de perigos.

O Scout rapidamente descartou 2023 BU como um impactador, mas apesar das poucas observações, foi capaz de prever que o asteroide faria uma aproximação extraordinariamente próxima da Terra. Na verdade, esta é uma das aproximações mais próximas de um objeto próximo da Terra já registado.

| disse Davide Farnocchia, engenheiro de navegação do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA

Segundo a informação partilhada, irá passar junto à Terra mais próximo do que alguns satélites orbitam o planeta, sendo que a gravidade da Terra está a influenciar a sua trajetória à volta do sol.

O asteroide foi descoberto por Gennadiy Borisov no observatório MARGO em Nauchnyi, na Crimeia, a 21 de janeiro. Desde então, observatórios de todo o mundo também detetaram o 2023 BU, levando a modelos robustos do caminho do asteroide e do seu perigo potencial.