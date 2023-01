Uma das apps mais usadas no Android Auto é o Waze, com todas as suas muitas possibilidades. Este serviço permite facilmente guiar os utilizadores pelo trânsito e assim ajudar a evitar problemas na condução.

Com a nova interface Coolwalk a ser distribuída, as apps que podem ser usadas precisam de ser adaptadas. O Waze estava com este passo ainda longe de estar pronto, mas as novidades mostram que isso mudou. Esta app está agora mais próxima e o Waze está quase pronto para a nova interface do android Auto.

Mesmo não tendo ainda chegado a todos os utilizadores, a grande mudança do Android Auto está já disponível, com todas as suas novidades. A Google tem sido cautelosa na sua distribuição, mantendo alguns utilizadores ainda sem acesso.

Com uma interface alterada para dar acesso a mais apps, toda a área disponível foi alterada. Assim, as apps precisam de se adaptar ou ficam limitadas ao espaço que a Google definiu para a sua utilização, o que pode trazer limitações.

O que foi visto agora, e publicado no Reddit, o Waze tem mudanças a serem preparadas para a sua interface no novo Android Auto. Esta vem ainda na versão beta desta app e está assim em testes antes de ser disponibilizada a todos os utilizadores de forma massificada.

Com esta alteração, e do que se pode ver nas imagens partilhadas, o Waze pode finalmente ocupar todo o espaço do ecrã do Android Auto. Assim, os utilizadores podem finalmente focar-se nesta app, tal como já acontece no Google Maps, por exemplo.

Esta novidade está ainda longe de estar pronta, mostrando algumas limitações e problemas na sua interface. Ainda assim, e como pode ser testado por todos, está já no caminho certo e mostra como será a versão final e a sua integração com o Android Auto.

Com este passo a interface Coolwalk fica mais próxima de estar pronta para uma utilização massificada e acessível a todos. Faltam algumas apps dar esse passo, mas o caminho necessário parece estar a ser seguido.