As atualizações são sempre um tema complicado no que toca ao Android e ao iPhone. Se a Apple garante atualizações por períodos muito grandes, isso não acontece no Android e nas diferentes marcas que usam esse sistema da Google.

A provar a sua posição única, a Apple veio agora lançar uma atualização especial de segurança. Mesmo com 10 anos de mercado, alguns modelos do iPhone estão ainda a receber correções de segurança essenciais, algo que dificilmente aconteceria nos smartphones Android.

Apple traz atualizações de segurança

Foi há dias que a Apple lançou a mais recente atualização do iOS. A versão 16.3 chegou com melhorias de segurança e com a correção de alguns problemas. Ao mesmo tempo, e de forma muito discreta, a Apple apresentou também o iOS 12.57 e o 15.7.3.

Estas duas atualizações são dedicadas aos modelos mais antigos e procuram corrigir algumas situações de problemas de segurança, que a Apple quis corrigir. O mais interessante é mesmo o facto destas atualizações serem para modelos muito mais antigos.

Do que foi revelado pela Apple, estas duas novas versões procuram corrigir uma falha de segurança que poderia permitir que invasores executassem código arbitrário nos dispositivos. Dada a sua importância, e a necessidade de ser corrigida, rapidamente foi tratada pela empresa.

Modelos do iPhone abrangidos

Estas novas versões estão já acessíveis para serem instaladas e a marca recomenda que esse processo seja realizado de forma rápida, para os diferentes modelos do iPhone e iPad não estejam expostos. A lista completa dos equipamentos suportados está abaixo:

iOS e iPadOS 12.5.7

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2 e iPad mini 3

iPod touch 6

iOS e iPadOS 15.7.3

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE de 1ª geração

iPad Air 2

iPad mini 4

iPod touch 7

Com ciclos de atualizações que rodam os 6 anos, não é anormal que a Apple disponibilize atualizações para o iPhone fora desta janela de tempo. Normalmente são correções de segurança, algo que não é visto no Android, mesmo com as novas políticas de atualizações da muitas das marcas.