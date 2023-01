Os últimos meses têm sido muito ativos para a Microsoft e o seu Windows 11. Este sistema tem recebido novidades importantes, que em muitos casos mudança completamente a interface que oferece aos utilizadores.

Depois de há alguns dias termos visto uma novidade importante a ser apresentada, é agora hora de outra ser descoberta. Falamos de mais uma mudança no Explorador de Ficheiros, que será uma verdadeira revolução neste componente do Windows 11.

Mais uma novidade para o Windows 11

A Microsoft está apostada em mudar a interface do Windows 11 e o que esta oferece aos seus utilizadores. Não se limita ao próprio sistema, mas vai mais longe e quer também fazer estas alterações nas suas apps e no que estas dão acesso.

Depois de vermos a chegada de separadores ao Notepad, a Microsoft tem mais uma possível novidade a ser preparada. Esta vai ficar no Explorador de Ficheiros, um componente que há cerca de 6 meses viu chegar os separadores, uma mudança que veio marcar uma mudança.

Tudo focado no Explorador de Ficheiros

Do que foi possível descobrir, a próxima grande novidade do Explorador de Ficheiros do Windows 11 vai-se focar em duas áreas. Falamos da página principal e também da barra lateral, que vai ser completamente reformulada. Esta não é ainda uma novidade oficial, mas foi descoberta em código do sistema.

No primeiro componente, a Microsoft trazer uma integração mais profunda com o Microsoft 365, o que dá acesso aos ficheiros recebido e documentos recebidos por email. Vai ainda receber novas etiquetas, para marcar ficheiros para identificação simples.

Microsoft apresentará em breve a melhoria

A barra lateral será outra novidade, que permitirá ter acesso a ainda mais informação, em especial em documentos e imagens. Será uma centrar de dados relevantes, desde revisões, comentários e outra informação essencial para os utilizadores.

Esta é ainda uma novidade longe de poder ser vista, dado estar ainda a ser desenvolvida pela Microsoft para o Windows 11. Poderá surgir em breve e ser apresentada pela Microsoft como uma das potenciais melhorias para a próxima grande atualização do seu sistema operativo.