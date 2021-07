Alerta: SNS altera datas para a segunda dose da vacina AstraZeneca

O processo de vacinação continua a bom ritmo em Portugal e ainda hoje a Task Force informou que há “Casa aberta” para maiores de 45 tomarem a vacina sem qualquer tipo de agendamento.

De acordo com uma publicação do Serviço Nacional de Saúde, as datas para a segunda dose da vacina AstraZeneca foram antecipadas.

Novas datas para toma da segunda dose da AstraZeneca

O Governo já acelerou o processo de antecipação da tomada da segunda dose da vacina da AstraZeneca (Vaxzevria).

Assim, os utentes que foram vacinados com a primeira dose da vacina da AstraZeneca, devem tomar a segunda dose da seguinte forma:

Os utentes que tomaram a 1.ª dose da vacina até 25 de abril devem tomar a 2.ª dose na semana de 28 de junho a 4 de julho.

devem tomar a 2.ª dose na semana de 28 de junho a 4 de julho. Os utentes que tomaram a 1.ª dose da vacina de 26 de abril a 16 de maio devem tomar a 2.ª dose na semana de 5 a 11 de julho.

devem tomar a 2.ª dose na semana de 5 a 11 de julho. Os utentes que tomaram a 1.ª dose da vacina após 17 a 23 de maio devem tomar a 2.ª dose a partir de 12 de julho.

Os utentes devem apresentar-se no Centro de Vacinação COVID-19 (CVC) onde tomaram a primeira dose. Consulte o horário de funcionamento do seu CVC aqui.

De relembrar que as duas doses das diversas vacinas devem ser administradas no mesmo centro de vacinação. O plano de vacinação contra a COVID-19 está em curso. A vacina tem vindo a ser administrada de acordo com as prioridades definidas.

