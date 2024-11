A comida tem um sabor diferente no espaço. E o confinamento parece ser o principal motivo

É comum ouvir que a comida tem um gosto diferente - e muitas vezes pior - durante voos de avião. Isso ocorre devido a fatores como a baixa pressão e humidade nas cabines. Se isso é verdade para aviões, não é difícil imaginar que o mesmo se aplique à exploração espacial.

Recentemente, um estudo explorou os fatores que alteram a perceção do sabor da comida consumida por astronautas em missões espaciais. Entre os motivos já conhecidos, como a microgravidade e a adaptação dos alimentos, um novo fator chamou a atenção: o confinamento.

Os investigadores descobriram que ambientes fechados, como as naves espaciais, intensificam os aromas, modificando a experiência sensorial.

Compreender as mudanças no paladar a bordo de aviões é relativamente simples - graças à experiência de milhões de passageiros ao longo dos anos -, estudar o gosto no espaço é que é bem mais desafiador.

Apenas algumas centenas de pessoas viajaram para fora da Terra desde o primeiro voo de Yuri Gagarin, em 1961. Além disso, a comida consumida no espaço é especificamente adaptada para condições de gravidade zero, o que torna difícil comparar diretamente com refeições comuns.

Como ocorreu este estudo sensorial

No estudo, 44 participantes realizaram provas de aromas em dois cenários distintos. No primeiro, foram posicionados em cadeiras inclinadas que simulavam a postura de um astronauta em microgravidade. No segundo, foram imersos numa experiência virtual que recriava o ambiente confinado da Estação Espacial Internacional (EEI).

Os participantes foram expostos a vários aromas, incluindo baunilha, amêndoa, limão, eucalipto e vinagre. Os resultados foram publicados na revista Food Research International e revelaram diferenças curiosas na perceção sensorial entre os dois cenários.

Os investigadores observaram que os participantes tendiam a perceber os aromas como mais intensos no ambiente de realidade virtual, exceto no caso do aroma de chá de limão ou citronela, que era menos acentuado nesse contexto. Esses resultados destacam como o ambiente pode influenciar significativamente a experiência sensorial.

Investigadores querem tornar a comida das missões espaciais mais agradável

Este estudo faz parte de uma série de experiências destinadas a compreender melhor como os astronautas percebem os alimentos em condições extremas. Os investigadores acreditam que há muito a melhorar na reprodução das condições espaciais e na adaptação de alimentos para esses ambientes.

As descobertas não se limitam às missões espaciais. Podem ter implicações noutros contextos de isolamento, como em locais remotos ou situações de confinamento prolongado na Terra.

Os nossos resultados sugerem que a utilização de simulações em realidade virtual e posturas de microgravidade pode ajudar no treino psicológico dos astronautas, permitindo-lhes adaptar-se melhor aos ambientes confinados e personalizar as experiências alimentares para melhorar o bem-estar.

Explicou Lisa Newman, uma das investigadoras do estudo.

