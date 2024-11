Stellantis vai fechar uma fábrica no Reino Unido e a culpa parece ser… dos carros elétricos

Os carros elétricos estão a desorientar os planos das fabricantes, obrigando-as a tomar rumos que não seriam os desejados - pelo menos, para já. Agora, a Stellantis planeia fechar a sua fábrica de veículos comerciais ligeiros, em Inglaterra.

Por disputas com o Governo britânico sobre o volume de carros elétricos e carrinhas que precisa de vender no país, a Stellantis planeia fechar a sua fábrica de veículos comerciais ligeiros, na cidade de Luton, em Inglaterra.

O objetivo passará por consolidar a produção do Reino Unido, noutra fábrica britânica, em Ellesmere Port.

Conforme avançado, a Stellantis informou que vai criar uma fábrica de produção totalmente elétrica, em Ellesmere Port, após um investimento de 50 milhões de libras (cerca de 60 milhões de euros).

A estrutura da Stellantis, em Luton, fabrica carrinhas de tamanho médio para as marcas Vauxhall, Opel, Citroën, Peugeot e Fiat. Na Ellesmere Port, a fabricante automóvel produz pequenas carrinhas totalmente elétricas para as mesmas marcas.

De acordo com a proposta apresentada agora, a Stellantis construiria versões elétricas das carrinhas de tamanho médio, em Ellesmere Port, em vez de em Luton.

A Stellantis não mencionou quantos postos de trabalho seriam afetados, mas disse, por sua vez, que planeia realocar "centenas de empregos" de Luton para Ellesmere Port.

Stellantis repensa estratégia, perante medidas do Reino Unidos

O ainda diretor-executivo da Stellantis, Carlos Tavares, está em disputa com o Governo britânico sobre o chamado zero emission vehicle mandate, que exige que as fabricantes de automóveis aumentem as vendas carros movidos a bateria para 22% dos seus automóveis de passageiros e 10% das suas carrinhas neste ano.

As empresas serão multadas em 15.000 libras (cerca de 18.000 euros) por veículo, caso não atinjam o objetivo.

A par da contestação de outras fabricantes, que veem as metas como irrealistas, considerando a procura dos consumidores, Carlos Tavares tem avisado que a Stellantis poderia fechar fábricas no Reino Unido, caso o Governo não suavizasse a medida.

De acordo com a própria Stellantis, no dia 21 de novembro, o encerramento da fábrica de Luton deve-se a este zero emission vehicle mandate.

O custo de produção no Reino Unido tem aumentado, nos últimos anos, devido aos custos mais elevados da energia e aos aumentos salariais, que visam combater a inflação.

A Stellantis pode recorrer a vários locais de produção em toda a Europa para a sua gama de carrinhas. Aliás, a empresa vai transferir a produção de motores de combustão para carrinhas de Luton para a sua fábrica em Houdain, em França.

As carrinhas atualmente construídas em Luton, denominadas internamente de K0, serão, também, produzidas numa fábrica renovada na Turquia, gerida em parceria com a Koc Holdings, a partir de 2025.

No próximo ano, a Stellantis vai iniciar a produção das mesmas carrinhas que constrói no Ellesmere Port, em Mangualde, em Portugal, onde os custos de energia são muito mais baixos.