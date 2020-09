Microsoft vai dar ao Edge mais uma ferramenta que os utilizadores vão adorar

O Edge tem decerto crescido de forma única nas mãos da Microsoft. Este novo browser é muito mais do que uma cópia do Chrome e tem já uma personalidade própria, tendo-se rodeado de muitas ferramentas que o tornam único e que apelam aos utilizadores.

A Microsoft tem mais uma a ser preparada, que o vai novamente destacar num mercado onde cada vez mais propostas existem. Esta novidade chega em breve e será do agrado de todos os utilizadores que já elegeram este como o seu browser do dia a dia.

Uma novidade da Microsoft para muito breve

Como tem sido visto nos últimos tempos, a Microsoft está focada de forma muito intensa em fazer crescer o Edge. Para além de ter envido este browser para todas as instalações do Windows 10, numa simples atualização, tem também criado novas ferramentas e outras melhorias.

Agora a gigante do software revelou que tem mais uma novidade a caminho e muito em breve estará acessível a todos. Esta vem complementar todas as ferramentas que o Edge já tem, tornando-o ainda mais interessante e, principalmente mais útil.

O que está a ser preparado, e até já está em testes, é uma ferramenta para captura de imagens, diretamente embebida no browser. Assim, o utilizador pode dispensar completamente outras ferramentas externas que use para este fim.

Uma ferramenta completa e que eleva este browser

A Microsoft quer mais do que uma simples captura de imagens, preparando-se para lhe dotar a capacidade de aplicar esta ferramentas a páginas inteiras. Claro que muito mais vai chegar com as próximas versões, sendo que está ainda a ser desenvolvida.

Do que é revelado, esta novidade tem origem numa ferramenta que já antes esteve antes no Edge. Falamos da ferramenta de notas nas páginas web, que esteve disponível na versão original do Edge da Microsoft.

As opções que esta novidade dá agora aos utilizadores são ainda reduzidas, mas mostram que esta segue no caminho certo. Assim, e após capturar a imagem, podemos copiá-la ou pré visualizá-la. Nesta última opção podem depois gravar, partilhar ou copiar.

Já está em testes em algumas versões do Edge

Neste momento ainda não é possível aos utilizadores das versões finais deste browser experimentar a novidade. A Microsoft apenas a disponibiliza para testes nas versões Dev e Canary, onde vão amadurecer e sobretudo limar problemas.

Não se sabe também se será uma novidade exclusiva do Windows 10 ou se chegará a outra versões de outros sistemas, onde o Linux será incluído em breve. Resta também saber quando a Microsoft trará esta ferramenta para o Edge na sua versão estável.