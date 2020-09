O Edge já deu provas do excelente browser que é! A Microsoft está a colocar esta sua proposta em todos os sistemas que controla, removendo assim o que tinha à disposição dos utilizadores no passado, e que não eram os melhores.

Claro que os desenvolvimentos não param e o browser da Microsoft está cada vez melhor e mais adaptado aos sistemas onde corre. Agora, a gigante do software revelou mais dados e mostrou que o seu Edge está ainda mais rápido que as versões anteriores.

O Edge está mais muito rápido

Os números não mentem e mostram que cada vez mais o Edge está na lista de opções dos utilizadores do Windows. Este browser tem crescido e ocupado um espaço que estava até agora reservado para outras propostas, que estão há mais tempo no mercado.

A Microsoft tem feito crescer o Edge e está constantemente a procurar melhorá-lo. As mais recentes atualizações deste browser estão agora presentes e trazem melhorias importantes. Do que a Microsoft revelou, este browser está agora 13% mais rápido que as suas versões anteriores.

Melhorias que a Microsoft tem no browser

Para o conseguir, a Microsoft recorreu a duas novidades. A primeira chama-se Profile-Guided Optimizations (PGO). Esta dedica-se a prioritizar as partes mais importantes do código do Edge e assim melhorar a execução deste.

A segunda novidade que a Microsoft trouxe ao Edge foi o Link-Time Optimizations (LTO). Esta está focada na otimização do uso da memória, o que consegue assim garantir também uma melhoria da velocidade neste browser. Estes resultados foram conseguidos com a ferramenta de benchmark Speedometer 2.0.

Atualizado e já disponível

Para além desta melhoria de desempenho, a Microsoft tem outra otimização no seu browser. Para garantir um pouco mais de espaço no disco dos utilizadores, a Microsoft conseguiu reduzir para metade o espaço ocupado pelo Edge. Este foi um processo que decorreu nos últimos 12 meses.

Todas estas melhorias e novidades estão já acessíveis a todos os utilizadores do Edge. Foram sendo testadas e estão já presentes na última versão do browser, bastando por isso atualizar esta proposta da Microsoft para a mais recente versão.