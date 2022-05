Microsoft já tem a VPN do Edge pronta para ser experimentada por todos

A Microsoft tem estando a dotar o Edge de novas ferramentas importantes. Quer, em especial, para facilitar a sua utilização pelos muitos utilizadores do Windows e de todas as plataformas onde este está presente.

Anunciada há dias como uma possibilidade, a VPN nativa deste browser está agora disponível para todos testarem e avaliarem. Esta será mais uma proteção importante e que irá impedir que os dados dos utilizadores sejam acedidos.

Tem sido visível a preocupação da Microsoft com a segurança dos utilizadores. A gigante do software tem aplicado medidas no Windows que elevam este tema e agora procura trazê-la também para o Edge, o browser que tem desenvolvido.

Com a apresentação oficial feita agora, esta VPN passará a estar disponível para ser experimentada. É ainda só uma versão de testes e que está disponível por agora na versão Canary do Edge, a versão de testes que abre caminho para muitas novidades.

Tal como apresentado antes, esta VPN será acessível apenas aos utilizadores que tiverem a conta Microsoft configurada e ativa no Edge. Será de simples acesso e será fornecida pela Cloudflare, com um limite de 1 GB de tráfego mensal por utilizador.

Também como referido antes, esta será uma VPN com algumas limitações importantes. Os utilizadores não vão poder definir a origem do seu tráfego, estando limitados ao que a Cloudflare vai oferecer. Ainda assim, garantirá um nível de segurança elevado no tráfego Internet.

Para ativar esta VPN o utilizador do Edge apenas necessitará de escolher uma opção do menu do browser. Depois disso será mostrado um ícone na barra e mostrará ao utilizador o estado desta ligação. A mesma será desativada caso o Edge seja fechado.

Caso pretendam testar esta novidade, devem ter instalada a versão Canary do Edge e mudar o idioma do browser para inglês. A Microsoft irá garantir os seus desenvolvimentos e em breve abrir a sua utilização para todos os utilizadores.