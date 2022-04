Sendo o browser padrão do Windows, o Edge é cada vez uma proposta que a Microsoft procura fazer crescer, quer em utilizadores, quer em funcionalidades. Este está a receber muitas melhorias, fruto da sua proximidade com o Chromium.

Agora a Microsoft parece estar a preparar-se para trazer ainda mais segurança ao Edge, com uma novidade. Este browser terá uma VPN nativa e que irá salvaguardar o tráfego dos utilizadores e mantê-lo protegido.

Ainda mais segurança para o Edge

Proteger os utilizadores na Internet tem-se mostrado complicado para os grandes browsers. Estes procuram garantir uma segurança grande, ao mesmo tempo que querem oferecer uma utilização simples e que não seja intrusiva para os utilizadores.

Assim, a Microsoft procura agora trazer para o Edge uma segurança adicional. Para isso deverá oferecer uma VPN nativa no seu browser. Esta será chamada de Secure Network e será oferecida em parceria com a Cloudflare.

VPN da Cloudflare para utilizadores

Apesar de ser uma proposta muito interessante, em termos de segurança, esta proposta para o Edge tem várias limitações. Em primeiro lugar, esta tem limite de tráfego a ser oferecido aos utilizadores, que vão ter acesso a apenas 1 GB mensal.

Por outro lado, e por não ser uma verdadeira proposta de VPN, não permite escolher a origem do tráfego. Este será gerido pela Cloudflare, que fará toda a gestão pelo utilizador, que deverá estar autenticado com a sua conta Microsoft no Edge.

Microsoft garante mais segurança para todos

Em termos da gestão dos dados dos utilizadores, a Microsoft garante a segurança dos registos que esta VPN criar para os utilizadores. Estes vão ser eliminados a cada 25 horas e vão-se limitar a registos de suporte e diagnóstico.

Ainda que longe de ser uma versão total de uma VPN, esta proposta da Microsoft irá melhorar muito o Edge. Os utilizadores podem usar a segurança que a Microsoft terá disponível e que pretendem proteger os seus dados ao navegar na Internet.