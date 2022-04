Para além das mudanças que o WhatsApp trouxe para a sua interface, este serviço de mensagens da Meta têm-se focado também em das novas funcionalidades às suas apps. Uma das mais pedidas é a possibilidade de usar este serviço em vários dispositivos sem depender do smartphone.

Se já podemos ver esta funcionalidade no desktop e na versão web, parece haver mudanças a caminho. O que está a se preparado era pedido há muitos anos e permitirá usar o WhatsApp nos smartphones e nos tablets de forma livre.

O WhatsApp já percebeu que os utilizadores querem usar os seus serviços no máximo de plataformas, de preferência em simultâneo. Os dispositivos estão disponíveis e os utilizadores vão alternando entre smartphones, tablets e outras propostas.

Claro que temos já a possibilidade de usar o WhatsApp no browser e no desktop sem depender do smartphone, mas os utilizadores pedem mais. Querem que os smartphones e os tablets também tenham acesso a esta funcionalidade e possam usar o WhatsApp sem depender do equipamento original.

Essa adição parece estar já a ser preparada, pelo menos segundo o que está disponível na versão de testes. Esta foi analisada e descoberto código importante para o futuro deste serviço da Meta. Por agora parece apenas acessível a quem está nos testes internos da empresa.

A forma de funcionamento desta novidade parece ser muito similar ao que está já disponível. O utilizador poderá registar o novo dispositivo com a leitura de um código QR, que fica assim associado e com acesso às mensagens, este "device companion".

Por agora parece estar apenas dedicado aos smartphones, mas espera-se que possa evoluir e ser usado em mais locais. Em especial nos tablets, onde ainda terá de ser lançada uma app dedicada a estes dispositivos, algo que ainda não existe.

Apesar de ser uma novidade, a verdade é que esta funcionalidade era já aguardada há algum tempo. Será o complemento certo para o que já existe e que permite que a versão desktop e web possam ser usadas sem depender de um smartphone presente e ligado ao WhatsApp.