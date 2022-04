A lista de apps do Android Auto oferece funcionalidades importantes e libertam os condutores para se focar na estrada.

Algo que muitos podem querer usar é a partilha de imagens que o Android Auto apresenta. Isso não é impossível e é até simples de realizar. Vejam assim como fazer uma captura de ecrã no Android Auto para a poder partilhar.

A maioria dos produtos da Google permite aos utilizadores capturarem imagens, tipicamente de forma simples. Esta capacidade permite aos utilizadores partilharem o que surge nos seus ecrãs, quer seja em situações de problemas ou simplesmente para mostrar a outros.

Ativar o modo de programador no Android Auto

Para fazer a captura de ecrã no Android Auto devem primeiro ativar o modo de programador nesta app. Este é um passo muitas vezes visto nos produtos Google e aqui não é exceção. Assim, abram o Android Auto e depois desçam até ao final das opções.

Na zona da versão devem tocar de forma repetida até surgir a informação sobre o modo de programador. Irá ser apresentado um alerta quando faltarem algumas vezes para desbloquear e no final será mostrado um pedido de autorização, que devem concordar.

Partilhar a captura de ecrã cm a Google

Agora que o modo de programador está ativo, precisam de escolher o menu desta área sempre que quiserem fazer uma captura de ecrã. Ao abrir este menu vão ter acesso à opção Definições de programador, que devem abrir.

Devem seguir este passo, naturalmente, com o smartphone ligado ao carro e com o ecrã que querem captar. Após a captura o Android irá perguntar ao utilizador como quer partilhar a imagem, sendo apenas esta a opção. A forma de a guardarem é enviarem para o Google Photos ou outro serviço cloud.

Com esta imagem presente do lado do utilizador, resta apenas partilhar com quem quiser. Como podem ver, é assim muito simples fazer este processo, que repetem sempre que quiserem, com a mesma simplicidade que era esperada.