Open Source Lisbon está de volta ao Centro Cultural de Belém

Após dois anos de eventos virtuais, o maior evento de open source em Portugal, o Open Source Lisbon, regressa aos palcos e presenteia os participantes com o Main Auditorium do Centro Cultural de Belém Lisboa.

O evento acontece a 12 de outubro e é gratuito. Faça já a sua inscrição.

Open Source Lisbon - O maior evento sobre Open Source

A 12 de outubro, ao longo de todo o dia, irão reunir-se experts na área da tecnologia, com maior foco no Open Source para partilhar a sua visão sobre os temas mais quentes do momento como software e business development, inteligência artificial, tecnologias de dados, e ainda sobre o mindset open source, a comunidade, diversidade, inclusão, e muito mais.

A organização do Open Source Lisbon, a cargo da Syone, adianta que os participantes terão acesso a várias áreas como a Main Stage Sessions, a Tech Sessions, uma área destinada aos Sponsors e área Lounge, onde poderão saber mais sobre as novas soluções e apostar no networking. Este ano será lançada uma novidade, a Start-Up Avenue, um espaço dedicado a start-ups onde poderemos ouvir sobre as suas ideias, iniciativas e abordagens no âmbito das TI.

O Open Source Lisbon é um evento de entrada livre, que abrange C-Levels, Directores, Managers, Consultores e também Estudantes, com especial interesse na área da tecnologia Open Source.

Desde 2003 que este evento é conhecido como uma partilha de conhecimento sobre a influência das tecnologias Open Source na transformação do mundo e da comunidade, especialmente nestes tempos atípicos vividos nos últimos dois anos. Os participantes irão ouvir vários Success Cases, aplicações inovadoras de tecnologias Open Source e o mindset por trás dessas iniciativas.

Além dos speakers convidados, o Open Source Lisbon permite que qualquer especialista neste tipo de tecnologias tenha a oportunidade de apresentar um projeto. Para isso basta visitar a página de contacto e propor a sua talk.

O evento é gratuito, mas sujeito a inscrição prévia. Faça o seu registo.

Open Source Lisbon