Seguindo uma tradição que vem a tomar há vários anos, a cada novo trimestre que passa, a Apple apresenta novos máximos nos seus produtos. Os valores acumulam-se tanto para o iPhone como para os Mac, iPad e outros serviços.

A apresentação dos resultados referentes ao início de 2022 mostram isso e a Apple teve mais um trimestre único com novos recordes de vendas do iPhone e Mac. Há quebras em algumas áreas, mas que facilmente são superadas por outras.

Trimestre traz novos recordes de vendas

Os últimos anos têm mostrado um crescimento único da Apple, a cada novo trimestre que passa. A gigante de Cupertino tem conseguido superar todas as limitações que o mercado atualmente tem e os números de produção não param de crescer.

Foi isso que o primeiro trimestre de 2022 trouxe, segundo a apresentação de resultados da Apple. Registou 97,3 mil milhões de dólares de receita no 1.º trimestre, o que é um aumento de 9% face ao mesmo trimestre do ano passado. Há ainda a registar um lucro de 25 mil milhões de dólares.

Estes números marcam recordes de receita no trimestre para suas divisões iPhone, Mac e Wearables / Home / Accessories. Os vários serviços da Apple cresceram para um novo recorde de 825 milhões de assinantes e as vendas do Mac continuaram a crescer. Apenas houve uma desaceleração nas vendas do iPad, que caíram ligeiramente.

iPhone, Mac e Serviços cresceram neste trimestre

Os resultados mais expressivos vieram mesmo de áreas onde a Apple já nos habituou a ter vendas elevadas, mesmo sendo seguidas agora de trimestres anteriores muito fortes.

iPhone : 50,5 mil milhões, acima dos 47,9 mil milhões no mesmo trimestre do ano passado

: 50,5 mil milhões, acima dos 47,9 mil milhões no mesmo trimestre do ano passado iPad : 7,6 mil milhões, abaixo dos 7,8 mil milhões do mesmo trimestre do ano passado

: 7,6 mil milhões, abaixo dos 7,8 mil milhões do mesmo trimestre do ano passado Mac : 10,4 mil milhões, acima dos 9,1 mil milhões do mesmo trimestre do ano passado

: 10,4 mil milhões, acima dos 9,1 mil milhões do mesmo trimestre do ano passado Wearables, Home e Acessórios : 8,8 mil milhões, acima dos 7,8 mil milhões no mesmo trimestre do ano anterior

: 8,8 mil milhões, acima dos 7,8 mil milhões no mesmo trimestre do ano anterior Serviços: 19,8 mil milhões, acima dos 16,9 mil milhões no mesmo trimestre do ano passado

Depois de ter antecipado um aligeirar dos problemas da cadeia de distribuição, a Apple acabou por ter de rever este cenário graças a novos problemas na China. Ainda assim, a marca conseguiu crescer em áreas como os Serviços, área que se destaca cada vez mais.

Novos desafios para o futuro da Apple

Estes valores agora apresentados surgiram num trimestre onde a Apple revelou várias novidades importantes. Tivemos o surgir do iPhone SE (terceira geração), as novas cores do iPhone 13 e iPhone 13 Pro, o poderoso Mac Studio e o monitor externo 5K Studio Display.

Além disso, a Apple vai agora entrar num novo ciclo de novidades, o que poderá elevar ainda mais estes valores agora apresentados. As novas versões do iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS vão surgir na WWDC em junho e as entregas dos restantes produtos devem acelerar.

Com vários desafios presente, a Apple terá em breve mudanças relevantes. As questões da App Store e do iPhone, podem obrigar a carregar apps de outras lojas, algo que a empresa vai certamente lutar contra e que poderá mudar este ecossistema completamente.