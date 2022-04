Nvidia pode estar a preparar a poderosa gráfica RTX 4090 Ti com 900W de consumo

Enquanto as placa gráficas da atual geração Nvidia GeForce RTX 30 voltam a estar nas prateleiras em maior quantidade, a empresa norte-americana já está a preparar a próxima linha RTX 4000.

E há agora dados que indicam que a empresa poderá mesmo estar a preparar o monstruoso modelo GeForce RTX 4090 Ti com 900W de consumo energético.

Nvidia GeForce RTX 4090 Ti com 900W de consumo

De acordo com as informações mais recentes, parece que a próxima linha de placas gráficas da Nvidia, designada Ada Lovelace, deverá ter um foco acrescido na parte do desempenho, mas talvez não tanto assim na parte do consumo energético.

E os dados agora divulgados, vindos de algumas fontes que terão tido acesso a detalhes da fabricante, a Nvidia estará já a trabalhar na possível e potente GPU GeForce RTX 4090 Ti, com 900W de consumo energético. Para além disso, segundo os detalhes, este modelo poderá contar com dois conectores de 16 pinos. A informação foi avançada recentemente pelo já conhecido leaker @kopite7kimi.

Se formos a comparar, o atual modelo topo de gama GeForce RTX 3090 Ti tem um consumo de energia de 450W. Portanto, caso as informações se confirmem, a próxima placa gráfica flagship da Nvidia terá o dobro do consumo do que o topo de gama atual. E se falarmos do modelo GeForce RTX 4090, as especulações indicam que esta GPU terá um consumo de 600W.

Também há dados sobre a RTX 4070 e RTX 4080

O leaker desvendou também algumas informações sobre os modelos GeForce RTX 4070 e RTX 4080. De acordo com os detalhes, o modelo 4070 da Nvidia contará com o chip gráfico AD104, 12 GB de memória e um TDP de 300W. Por sua vez, a GPU RTX 4080 usará o chip AD103, 16 GB de memória, mas o TDP ainda não foi determinado.

Para já, a Nvidia ainda não revelou quando irá apresentar e lançar a nova linha de placas gráficas. No entanto a mesma é esperada para setembro ou outubro deste ano.