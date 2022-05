Próximos lançamentos da Huawei prometem ser um sucesso no universo dos wearables

Estamos a poucos dias de conhecer muitas novidades da Huawei no campo dos smartphones. A marca tem preparado um evento miuto importante onde dará a conhecer as suas apostas para os próximos meses no mercado global, onde tem ganho uma posição única.

Huawei garante que os seus novos relógios inteligentes reúnem tudo o que de melhor a marca tem feito na área dos wearables, mantendo o foco principal na prática de desporto e monitorização de parâmetros de saúde.

Posição cada vez maior no mercado dos wearables

A primeira geração da Huawei Watch GT Series causou um enorme impacto em 2018, ano em que foi lançada. Com a orientação de treino que proporcionava e as capacidades de monitorização profissional de saúde que oferecia, impactou o mercado e tornou-se um dispositivo obrigatório para qualquer pessoa que desejasse acompanhar de perto a sua saúde.

Um ano depois, a linha foi atualizada com o Huawei Watch GT 2, que se apresentava ao mundo com características inovadoras, tais como a monitorização de oxigénio no sangue, as chamadas por Bluetooth e a reprodução de música em movimento.

Foram, então, lançados o Huawei Watch GT 2 Pro – com mais de 100 modos de treino e uma monitorização de saúde ainda mais precisa – e o Huawei Watch GT 3 – com um design elegante, a pensar no público que, até então, não tinha ainda sido utilizador de relógios inteligentes. O objetivo foi tornar os relógios mais finos e leves, com materiais de primeira qualidade e um design atual.

Não se limita apenas a criar smartwatches

Já no que diz respeito ao software, a Huawei adicionou, pela primeira vez, o suporte para aplicações de terceiros a um relógio inteligente, oferecendo modos de treino adicionais e uma tecnologia de monitorização de frequência cardíaca mais avançada e precisa.

Agora, a Huawei prepara-se para lançar não um, mas dois novos equipamentos da gama Huawei Watch GT Series, que prometem ser tão espetaculares no design quanto nas funcionalidades. O modelo em titânio deverá apresentar um mostrador a cores AMOLED de alta definição, semelhante ao do Huawei Watch GT 3 que vai oferecer ainda mais clareza em relação à geração anterior, que foi bastante elogiada por privilegiar a utilização de materiais de qualidade excecional.

O público feminino sairá também a ganhar com as novidades, já que a futura edição em cerâmica está concebida, especificamente, para mulheres, fazendo valer-se, uma vez mais, de materiais de alta qualidade e disponibilizando uma gama completa de funcionalidades relacionadas com a saúde feminina, tudo isto num design intemporal que não vai deixar ninguém indiferente.

Exercício físico é importante para a Huawei

E porque um dos pontos fortes dos wearables da Huawei sempre foi a quantidade de modos de exercício que suportam – os novos Huawei Watch GT abrangem praticamente todos os desportos que se podem fazer em terra, desde andar de bicicleta até dançar. Mas é neste ponto que a marca garante que deu mais um passo em frente oferecendo apoio à natação, ao mergulho e ao snorkelling, com novas medições e novas formas de acompanhamento do treino.

Além da Watch GT Series, a Huawei vai apresentar ainda novidades a nível da Watch Fit Series, um best seller da marca que apaixonou muitos consumidores por todo o mundo e que surge, agora, numa versão renovada, maior, com funcionalidades adicionais e várias opções de design, que têm em conta as necessidades dos consumidores dos nossos dias e que vão, sem dúvida, fazer deste relógio um sucesso de vendas. A acompanhar os novos wearables das Watch GT e Watch Fit Series, a Huawei vai apresentar também a sucessora da Huawei Band 6.

Para reforçar este empnh oda marca, e até dia 16 de maio, estará a decorrer um passatempo na comunidade, que convida os fãs da marca a desafiar os seus limites para ganhar uma Huawei Scale 3, disponível através desta página.