O Internet Explorer foi, durante muitos anos, o browser de eleição da Microsoft. Agora substituído pelo Edge, tem um problema grave de segurança que está a ser usado por atacantes.

Tendo conhecimento da vulnerabilidade que coloca em risco ou internautas que ainda usam o Internet Explorer, a Microsoft confirmou que tem planos para a corrigir em breve.

Recentemente temos assistido a vários problemas de segurança em alguns browsers. Um dos mais recentes foi o Mozilla Firefox, para o qual já foi disponibilizada uma atualização. Era esperado que o Firefox fosse um caso único, mas o Internet Explorer aparentemente tem uma vulnerabilidade idêntica.

Tal foi dado a conhecer pela própria Microsoft, num aviso de segurança. A empresa de Redmond está a trabalhar numa solução.

Existe uma vulnerabilidade de execução remota de código no Internet Explorer. Tal está na maneira como o mecanismo de script manipula objetos na memória. O problema de segurança pode corromper a memória de forma a que um invasor possa executar código arbitrário no contexto do utilizador atual.

Um invasor que explorar com êxito a vulnerabilidade poderá obter os mesmos direitos do titular. Se o titular estiver conectado com direitos administrativos no computador, um invasor que explorar com êxito a vulnerabilidade poderá ainda assumir o controlo total do sistema: pode instalar programas; visualizar, alterar ou excluir dados; ou criar novas contas com todos os direitos do administrador.

Num cenário de ataque na Web, o invasor pode hospedar um site especialmente criado para explorar a vulnerabilidade por meio do Internet Explorer e convencer um utilizador a exibir o site, por exemplo, com um e-mail.