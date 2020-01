As fugas de informação relativas ao próximo topo de gama da Samsung são várias. No entanto, nenhuma teve a magnitude desta recente, em que praticamente todas as especificações do Galaxy S20 foram reveladas.

A fuga de informação não é referente apenas ao modelo base, mas também ao modelo Plus e Ultra. Conheça as características que prometem fazer destes smartphones uma referência para 2020!

Há muito tempo que nenhum smartphone era vítima de tantas fugas de informação como o Samsung Galaxy S20. Há já vídeos do equipamento, que mostram o seu design e ainda pormenores relativos à interface que incorporará.

Em todas as suas variantes, a fabricante sul-coreana espera conseguir produzir um terminal competitivo para o preço, colocando as suas melhores tecnologias e especificações. A concorrência do segmento mobile, especialmente no Android, é alta mas a Samsung quer continuar líder!

Assim sendo, a mais recente fuga de informação confirma as intenções da Samsung. O Galaxy S20, na ficha técnica, tem especificações bastante interessantes.

Conheça as hipotéticas especificações do Samsung Galaxy S20…

Tal informação foi disponibilizada pelo MySmartPrice, sendo que aparentemente provém de fontes internas que não foram identificadas.

As características são de topo. No parâmetro multimédia, o ecrã com frequência de atualização de 120 Hz e som trabalhado pela AKG promete ser do melhor do mercado. A performance também será boa, como se espera de um smartphone de topo… No entanto, tudo indica que o Samsung Galaxy S20 equipe com o Exynos 990 fora dos EUA, enquanto que no país de Donald Trump equipará com um Qualcomm Snapdragon 865.

Para além dos tamanhos dos ecrãs e respetivas baterias, a grande diferença entre as variantes do Galaxy S20 está sobretudo na câmara. Os três modelos gravarão vídeo em 8K, mas as diferenças nos sensores são notórias.

O Samsung Galaxy S20 Ultra terá um sensor principal com uns incríveis 108 MP, ao qual soma um telefoto de 48 MP, ultra angular de 12 MP e ainda um ToF para mapeamento de profundidades e mais capacidades de Realidade Aumentada.

Apesar de não ser oficial, as especificações desvendadas na fuga de informação são coerentes com outros rumores e com o avanço tecnológico que a Samsung deverá implementar. Assim sendo, o que acha da ficha técnica do Galaxy S20? Partilhe nos comentários!

A própria fabricante já confirmou algumas informações…