A Google tem estado focada em melhorar o Chrome e os consumos que este browser faz de recursos. As novidades recentes mostram isso, mas em breve haverá outra novidade. Tudo aponta para que surja dentro de pouco tempo a possibilidade de controlar a memória que o Chrome está a consumir.

Tem sido um trabalho intenso que a Google tem feito para controlar os consumos de recursos e energia no Chrome. Este browser parece estar constantemente a apresentar problemas nesta área, longe do que era nos seus tempos iniciais, onde era muito controlado e limitado neste campo.

Uma nova entrada de código no projeto do Chrome (Chromium Gerrit) veio mostrar agora que podem estar prestes a chegar novidades. Este browser vai passar a mostrar aos utilizadores os consumos de memória de cada separador, para assim ser mais simples gerir este elemento.

According to a new prototype on Gerrit, Chrome's hover cards *could soon show you how much memory a tab is using:https://t.co/ERwYdqZmwP



Something like this (mockup): pic.twitter.com/S5FywklioM — Leopeva64 (@Leopeva64) March 3, 2023

Do que é descrito, bastará ao utilizador passar com o rato em cima de cada um dos separadores para ter acesso a essa informação. Esta estará abaixo do nome do separador, junto da miniatura da página que está a ser visitada, servindo apenas de informação auxiliar.

A Google já tem esta informação no Chrome, ainda que não com um acesso de forma simples e rápida. Os utilizadores precisam de aceder ao gestor de tarefas do browser, onde podem consultar dados e até eliminar separadores que estejam a consumir demasiados recursos.

In Reddit I mentioned that Google might add a new "Discard this tab" option in the context menu of inactive tabs, well, the hover cards will show you if one of those inactive tabs is using too much memory, so you can decide whether to discard it or not.https://t.co/URKT1kXuFV — Leopeva64 (@Leopeva64) March 3, 2023

Há ainda informação de que a Google poderá em breve trazer mais ferramentas nesta área. Será simples eliminar um separador ou simplesmente reiniciá-lo diretamente no separador, sempre com base na informação de consumos de memória que forem apresentados ao utilizador.

Estas vão ser mais ferramentas que a Google quer dar para ajudar os utilizadores do Chrome. A recente adição para controlo da Poupança de memória e de energia são já um passo importante e que colocam este browser mais comedido nos consumos e com uma gestão ainda melhor e mais eficiente.