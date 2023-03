O Programa Insider da Microsoft quer mostrar as novidades do Windows 11 antes destas serem tornadas públicas. Estas seguem aqui um sistema de testes e de avaliação para detetar problemas. Agora, e para mostrar ainda mais novidades do Windows 11, surgiram novidades que vão tornar esta proposta mais interessante.

Muitas novidades para o Windows 11 em breve

Há mais de 9 anos que a Microsoft adotou um programa de testes para o Windows. Este pretende mostrar o que está a ser desenvolvido, enquanto avalia as novidades e testa as funcionalidades que vai desenvolvendo para o seu sistema operativo, sempre num ambiente controlado.

Agora traz uma nova mudança ao Programa Insider e cria um canal de desenvolvimento. Chamou-lhe Canary e quer ser o ponto onde as mais recentes novidades são apresentadas. Estas vão trazer alterações ao kernel do Windows, novas APIs e outras alterações. Tal como antes, podem não ser lançadas ou surgirem apenas quando estiverem prontas.

Hey #WindowsInsiders - Time for a reboot! Today we are announcing some changes to our #Windows11 Insider preview offerings. 🙂



Check out the blog post for all the details - https://t.co/jObnTlQKUN ^AL pic.twitter.com/MPe1Fr4LNK — Windows Insider Program (@windowsinsider) March 6, 2023

Há um novo canal Canary no Programa Insider

Nestas builds a Microsoft não irá criar qualquer documentação ou publicações, uma vez que vão surgir de forma constante. As compilações lançadas no Canary Channel terão uma numeração maior do que as compilações Dev, Beta e Release Preview. Isso implica que todos os que estão atualmente no canal Dev serão movidos automaticamente para o Canary.

Se estiver no canal Dev e ao ser movido automaticamente para o novo canal Canary, precisará realizar uma instalação do Windows 11 para voltar ao canal Dev. A Microsoft recomenda também que os utilizadores atuais do canal Beta mudem para o canal Dev se quiserem aceder aos recursos mais recentes deste sistema com antecedência.

Microsoft terá uma novidade para mostrar em breve

O canal Dev vai tornar-se um lugar mais estável, ideal para os entusiastas testarem novos os recursos que devem chegar relativamente em breve no Windows 11. Os canais beta e release preview continuarão com o mesmo conceito, sendo ideais para quem é avesso a riscos e aprecia a estabilidade do sistema operativo.

Este novo movimento parece similar ao que aconteceu no passado, antes do Windows 11 ser anunciado. Isso levará a que surja em breve uma novidade que todos esperam. Falamos do Windows 12, que a Microsoft e Intel já estão a levantar o véu, ainda que de forma muito discreta e quase silenciosa.