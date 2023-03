Cada vez mais vemos nas estradas carros elétricos. Os condutores estão a mudar a sua mentalidade e a optar por estas propostas. Os dados mais recentes são a prova disso mesmo e as vendas de 2022 dispararam, ultrapassando os 10 milhões de carros elétricos.

Um novo máximo de venda de carros elétricos

As vendas de veículos elétricos durante 2022 atingiram o patamar dos 10,2 milhões de unidades, um crescimento de 65% em relação ao ano anterior. Espera-se que as vendas destes modelos atinjam quase 17 milhões de unidades até o final de 2023. Quanto ao quarto trimestre de 2022, 7 dos 10 principais carros elétricos eram de marcas chinesas.

Estas vendas globais de carros elétricos de passageiros no quarto trimestre de 2022 aumentaram 53% em relação ao ano anterior, elevando o total de 2022 para mais de 10,2 milhões de unidades, de acordo com a pesquisa mais recente do Rastreador de vendas de modelos de veículos elétricos de passageiros globais da Counterpoint.

Final de 2022 foi o melhor de sempre

Durante o quarto trimestre de 2022, os VEs com bateria (BEV) representaram quase 72% de todas as vendas de VE, enquanto os VEs híbridos plug-in (PHEVs) representaram o restante. Os três principais mercados de VEs foram a China, Alemanha e Estados Unidos. Os 10 principais grupos, que detêm mais de 39 marcas de automóveis de passageiros, contribuíram com quase 72% de todas as vendas de VE no quarto trimestre de 2022.

O total anual para 2022 teria chegado a quase 11 milhões de unidades se novas infeções de COVID-19 não tivessem surgido na China. Durante novembro e dezembro afetaram a produção e as vendas, e interromperam a cadeia de fornecimento de componentes.

China está a dominar nos carros vendidos

Apesar destes problemas, as marcas chinesas registaram um forte crescimento. Em 2022, muitas começaram a expandir-se em mercados como a Europa, Sudeste Asiático e América Latina. Estas provavelmente vão dominar o Sudeste Asiático e a América Latina, por haver poucas marcas a operar nessas regiões. Espera-se uma luta pela na Europa, cm as marcas regionais.

Estes números agora revelados são a prova de que os carros elétricos estão cada vez mais presentes. As preferências dos consumidores estão a mudar e cada vez mais estas são propostas que atraem, mesmo com o seu preço muitas vezes mais elevado. 2023 será um ano de crescimento, onde é quase certo que bata 2022.