Extensões para Google Chrome em tempo de quarentena #2

O período de quarentena que vivemos tem obrigado a população a estudar, trabalhar ou simplesmente ficar a olhar para as paredes em casa. Esta realidade traz a muitos novos desafios e já aqui falámos de várias soluções que o podem ajudar neste período. Ferramentas de teletrabalho, séries a não perder, apps para entreter e ensinar os mais novos, são alguns dos exemplos. Mas também há extensões que o podem ajudar.

No universo das extensões para Google Chrome existem algumas que poderão ser úteis em tempo de quarentena.

Extensões para Google Chrome em tempo de quarentena

Depois de a extensão ser instalada, os ficheiros do Office que arrastar para o Chrome ou que abrir no Gmail e no Google Drive (entre outros) serão abertos no Documentos, no Folhas de cálculo e no Apresentações para ver e editar.

Assim, esta é uma forma simples de tratar dos seus ficheiros sem necessidade de instalar o Office.

A concentração por estes dias não será de todo a maior. O ambiente de trabalho é diferente, o sofá está ali mesmo ao lado, as crianças andam aos gritos nas suas brincadeiras… mas as obrigações não podem ficar por fazer.

Noisli é assim uma extensão projetada para o ajudar a aumentar a sua concentração, com sons que pode adaptar às suas atividades de forma a abstrair-se no “mundo exterior”.

De forma simples e eficiente poderá gravar o ecrã do seu Chrome, editar a captura e partilhar os vídeos rapidamente. Esta é, além disso, uma extensão bastante popular que ainda permite adicionar a imagem de uma webcam.

Fala-se muito da importância de criar rotinas nesta nova fase e, além disso, mantê-las de forma consistente. Não é fácil, mas criar listas de tarefas vai ajudá-lo. Não só listas daquilo que tem para fazer para o trabalho ou para a escola, mas daquilo que há para fazer de tarefas domésticas, de cuidados pessoais ou de lazer. Esta extensão vai ajudá-lo.

Conheça ainda: