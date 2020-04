Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Quando vou receber o Android 10 no meu Mi A3?

Boa tarde, Li no facebook da pplware que voltou a sair a atualização do sistema do xiaomi mi a3. O meu telemóvel não tem a atualização disponível, será normal? Cumprimentos, João Santos

Resposta:

João,

A chegada do Android 10 aos equipamentos da linha Mi tem estado envolta em problemas e confusões.

São lançadas versões que após algumas horas acabam fora do ar, por vários problemas graves.

Assim, o que recomendamos é que aguarde de forma paciente que esta versão chegue ao seu Xiaomi Mi A3, provavelmente na versão final e sem qualquer problema conhecido.

[Respondido por Pedro Simões]

As cópias de segurança servem realmente para alguma coisa?

Antonio Jose Martins Silva Estimados amigos,boa tarde.Sou idoso e um zero a esquerda nestas novas tecnologias.Mas leio sempre os vossos “bitaites”e gosto,como gostava muito do antigo “consultorio” impresso mas que acabou.Conservo por cá muitos. Então acontece que me deram este PC – TOSHIBA Satelite 660/C660D,e entretenho-me.Mas …oh desgraça….começou a travar e com o tempo ficou muito dificil de dominar.Vinha com o Win 7,mas obrigatoriamente ou quase migrei para o W 10.Havia uma mensagem a dizer que se tivesse necessidade este PC ficava como se saisse de fabrica,fazendo o que diziam.E EU FIZ.Acabei por ficar sem uma quantidade de funções quer do software quer do PC. Então a minha pergunta é:servem para alguma coisa as copias de segurança?É que eu fi-las em alturas de relax e tenho-as em DVD.Para o 7 são 2 DVD e para o 10 são 3 DVD.O PC possui drive de dvd.Fiz essas copias antes de surgirem os problemas.Seria abuso pedir uma especie de passo a passo (tuturial) se virem que me posso safar? Desculpem lá o “testamento” e aceitem um grande abraço Antonio Jose Martins Silva

Resposta:

António,

A grande questão é: como fez essas cópias de segurança? Refere-se a cópias de segurança do sistema operativo em funcionamento?

Resposta rápida: é provável que essas cópias de segurança, sendo do sistema operativo, não lhe sirvam de nada.

Existem muitos elementos do sistema operativo que não são “copiáveis”, simplesmente porque não é possível aceder-lhes enquanto o sistema operativo estiver a correr, ou pelo tipo de conteúdo que se trata.

No entanto, se fez a cópia de segurança utilizando uma ferramenta de clonagem de disco, então aí sim, será possível restaurar integralmente esse backup e repor tal e qual como estava.

[Respondido por Hugo Cura]

Como remover os contactos duplicados da lista do Gmail?

Descreva detalhadamente por gentileza os passos que se deve trilhar para eliminar, de uma só vez, todos os nomes contidos na lista de contato do GMAIL, quando o computador utiliza sistema operacional

Windows 10. Obrigado. Renato / Curitiba

Resposta:

Kloss,

Para eliminar todos os contactos da conta Google de uma só vez deve proceder da seguinte forma:

abrir os contactos, utilizando o endereço https://contacts.google.com/

selecionar um dos contactos, no quadrado que aparece ao passar o cursor sobre a imagem

assim que um contacto é selecionado, no topo da lista, à esquerda, surge um quadrado com o sinal ‘-’, e à direita dele encontra-se uma seta; deve clicar nessa seta e escolher a opção Tudo

depois é só clicar nas opções, nos 3 pontos, e escolher depois Eliminar

[Respondido por Hugo Cura]

Posso usar um Android como gateway do meu router?

Muito boa tarde, Espero que me possam ajudar com a vossa experiência e conhecimento. Pretendo comprar o router Asus Aimesh RT-AC68U, mas gostaria de saber o seguinte se possível, este router não tem entrada para um cartão SIM de internet, é possível eu ligar um smartphone android que funciona como hotspot através da porta usb e assim fazer a partilha das excelentes características deste router? Espero ter sido claro com a minha questão, continuem a brindar as pessoas com o vosso excelente trabalho. Cumprimentos,

Bruno Peres

Resposta:

Bruno,

De acordo com as informação técnica do router, sim, é possível ligar um dispositivo com internet via porta USB.

Inclusive, a Asus disponibiliza um vídeo que mostra um passo a passo de como o fazer:

Note-se que, o que está a ser considerado como dispositivo USB com internet, são os típicos modems USB. No entanto, os smartphones Android (embora nem todos) permitem partilhar a ligação à Internet via USB, o chamado USB Tethering.

Se eventualmente não funcionar nesses moldes, há sempre uma segunda opção: utilizar o router como repetidor de sinal Wi-Fi. Como todos os smartphones Android (aqui sim) suportam o Hotspot Wi-Fi, o router também tem essa capacidade, chamada Bridge ou WDS.

[Respondido por Hugo Cura]

Como usar o Firefox para aceder ao Pplware?

Caros srs. De repente deixei de poder acessar o vosso site em https://pplware.sapo.pt/ “Falha na conexão segura

Ocorreu um erro durante uma conexão com pplware.sapo.pt. PR_END_OF_FILE_ERROR

A página que você está tentando ver não pode ser exibida porque a autenticidade dos dados recebidos não pôde ser comprovada.

Entre em contato com os responsáveis pelo site para informar este problema.”

——–//———- Só no Firefox é que acontece isto. O meu SO é o Windows 10 Home Versão 1909 (compilação do SO 18363.720). O Firefox está na versão 74.0 (64-Bits) Já tentei e não encontro solução para o caso. Agradecia o vosso feedback. Grato pela atenção A.Cláudio Silva

Resposta:

Claudio,

O erro que reporta está exclusivamente no Firefox e resulta de um problema no browser. A forma mais simples de o resolver passa por refrescar este browser.

Para isso abra o Firefox e o seu menu. Esta está localizado do lado direito, com as 3 barras horizontais,

Abra este menu e escolha a opção Ajuda e depois Informações para resolução de problemas.

Ai dentro encontrará a opção Restaurar o Firefox, que deve escolher e depois concordar com o restaurar.

Lembre-se que vai remover todos os extras e personalizações, bem como restaurar as definições do Firefox.

Este passo deverá ser suficiente para voltar a visitar o Pplware pelo Firefox.

[Respondido por Pedro Simões]

Como desativar os alarmes no Kit Mi home?

Boa tarde, adquiri o Kit Mi home, estou com uma dúvida. Como faço para desactivar os alarmes de movimento dos diversos sensores, quando estou em casa e não quero que detecções? Obrigado Filipe Sota

Resposta:

Filipe,

Se pretender utilizar o Kit como um sistema de segurança e não propriamente como um sistema inteligente, deve configurar as deteções apenas no Alert.

Para o fazer deve:

abrir o Mi Control Hub > separador Auto > Alert

em Alert trigger device, escolher qual dos sensores/interruptores quer que desencadeie o alarme

basta desligar o alarme (em Mi Control Hub > separador Hub > Alert disabled/enables) para que os sensores deixem de fazer deteções (embora na verdade estejam sempre a registar eventos)

[Respondido por Hugo Cura]

