Adeus Chrome e Edge? Teste revela o browser mais eficiente na memória e bateria

A batalha pela liderança no segmento dos browsers continua ao rubro, com o domínio de opções consolidadas a ser frequentemente colocado à prova. Uma nova bateria de testes veio reacender o debate em torno da eficiência no consumo de recursos e na rapidez de carregamento. O foco recai sobre a arquitetura do Brave e a forma como este consegue distanciar-se de alternativas como o Chrome, o Edge e o Firefox.

Segredo que faz o Brave passar o Google Chrome

Partilhando o Chromium com os seus principais rivais, o Brave opta por uma abordagem técnica distinta durante a renderização de páginas web. O mecanismo nativo bloqueia ativamente a telemetria, rastreadores e blocos de publicidade antes mesmo de qualquer pedido ser enviado para a rede. Ao eliminar à partida todo este processamento desnecessário, o PC fica livre de executar scripts que habitualmente saturam o sistema.

Esta proteção estrutural não depende de extensões nem sofre o impacto das limitações impostas pela especificação Manifest V3 da Google. O módulo interno de segurança foi desenvolvido de raiz em Rust para garantir uma execução rápida, com custos mínimos de processamento. Na prática, o segredo da fluidez reside em evitar tarefas supérfluas em vez de tentar apenas acelerar a leitura do código restante.

Números reais de consumo de RAM e processador

Os resultados dos testes revelam diferenças no comportamento dos quatrono mesmo cenário de utilização. Durante as medições, a utilização média do processador cifrou-se nos 33 por cento no Brave, valor muito inferior aos 47 por cento do Chrome, aos 53 por cento do Edge e aos 78 por cento do Firefox. No capítulo da RAM, a poupança foi igualmente evidente, exigindo apenas 1200 megabytes de memória face aos 1750 megabytes gastos pelo browser da Google.

A eficiência energética e o tráfego de dados acompanham esta tendência positiva no uso diário. A análise indica uma redução média de 10 por cento no gasto de energia por página visitada e uma diminuição na ordem dos 26 por cento nos dados transferidos. Esta contenção reflete-se na autonomia dos PCs portáteis e numa menor sobrecarga da ligação à Internet durante sessões prolongadas de trabalho.

Carregamento web: o que realmente muda no dia a dia

No que toca à conclusão total do carregamento das páginas web analisadas, o Brave registou uma média de 4,4 segundos, superando os 5,1 segundos do Chrome e os 6 segundos do Edge. Contudo, importa clarificar um detalhe técnico sobre o comportamento visual para o utilizador. A renderização do bloco principal de conteúdo surge sensivelmente ao mesmo tempo em todos os browser testados, situando-se a marca nos 2,4 segundos tanto no Chrome como no concorrente direto.

O ganho palpável de tempo e fluidez concentra-se sobretudo na dispensa de componentes secundários que habitualmente continuam a ser carregados em segundo plano. Os ensaios foram conduzidos num ambiente de testes rigoroso, recorrendo a perfis limpos e analisando os portais de maior tráfego na rede. Embora os números venham de um estudo específico e reflitam um cenário controlado, confirmam com clareza que cortar o excesso de código invisível é a via mais eficaz para devolver desempenho ao computador.