WhatsApp deixa de funcionar nestes smartphones Android: o seu está na lista?

O WhatsApp prepara-se para cortar o suporte a uma vasta gama de smartphones antigos com o Android. A Meta confirmou que a aplicação de mensagens mais popular do planeta deixará de operar em todos os smartphones que ainda correm as versões Android 5.0 e Android 5.1 Lollipop. A alteração entra formalmente em vigor a 8 de setembro de 2026.

Fim para versões antigas do Android no WhatsApp

Esta decisão decorre da evolução natural dos padrões de segurança e das exigências técnicas das novas ferramentas do ecossistema de mensagens. O Android 5.0 foi lançado originalmente em finais de 2014 e carece de muitas das bibliotecas e APIs modernas indispensáveis para manter as funcionalidades atuais ativas. Desta forma, os equipamentos que não consigam atualizar para uma plataforma mais recente vão perder definitivamente o acesso aos servidores do serviço.

Notificações aos utilizadores e impacto nos smartphones

A plataforma já começou a enviar alertas automáticos diretamente para os dispositivos abrangidos por esta mudança. Esse aviso informa os utilizadores de que a aplicação deixará de comunicar em breve, abrangendo tanto a app base como a versão WhatsApp Business. Apenas os smartphones equipados com o sistema Android 6.0 Marshmallow ou versões posteriores continuarão a receber mensagens, chamadas e atualizações de segurança.

No mercado europeu, a percentagem de dispositivos ativos nesta faixa do Android é residual. A maioria dos utilizadores já renovou o seu hardware ou recebeu atualizações ao longo dos anos, reduzindo drasticamente o impacto direto no dia a dia. Contudo, em mercados emergentes e no setor empresarial, onde vários terminais antigos e recondicionados continuam em serviço para tarefas básicas, o encerramento do suporte vai obrigar à substituição imediata dos aparelhos.

Alternativas disponíveis e salvaguarda das mensagens

Para quem ainda detém um dispositivo abrangido, as opções técnicas são bastante limitadas. A única solução viável sem comprar um novo telefone passa por verificar se existe alguma atualização oficial pendente para o Android 6.0. Nos casos em que o fabricante abandonou totalmente o suporte, a instalação de soluções comunitárias não oficiais, como o LineageOS, surge como recurso avançado, embora a troca por um modelo recente continue a ser o caminho mais simples.

Antes do bloqueio definitivo na data anunciada, os utilizadores afetados devem criar com urgência uma cópia de segurança completa das conversas. Esse procedimento pode ser executado diretamente nas definições da aplicação através do Google Drive ou através de um ficheiro de salvaguarda local armazenado na memória interna. O processo assegura que o histórico de mensagens, imagens e ficheiros partilhados possa ser restaurado sem perdas num novo smartphone.

No universo da Apple, o cenário mantém-se estável e sem qualquer alteração nas diretrizes em vigor. O WhatsApp continua a exigir pelo menos o iOS 15.1 ou iPadOS 15.1 para funcionar normalmente nos equipamentos. A mudança atual incide apenas sobre os utilizadores do sistema da Google com plataformas mais antigas, confirmando a necessidade periódica de modernização do parque tecnológico para manter as comunicações ativas.