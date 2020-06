A Microsoft já começou a enviar o novo Edge para o Windows 7 e 8.1

Quando revelou ao mundo que ia criar um novo Edge, a Microsoft mostrou os planos para chegar a outros sistemas. O seu foco estava no Windows 10, mas a marca revelou que iria alargar a presença deste browser a outros sistemas.

A promessa tinha ficado para uma presença forte no Windows, mas com a certeza de que o macOS e o Linux seriam também visado neste browser. Agora, e de forma quase surpreendente, a Microsoft está certamente a marcar uma posição ao enviar o Edge para o Windows 7 e o 8.1.

Novos sistemas recebem o browser da Microsoft

O novo Edge está pronto e a ser disponibilizado para o Windows 10. Depois de ter de ser instalado manualmente, chegou finalmente numa atualização disponível a todos e será integrado na próxima grade atualização deste sistema.

Da mesma forma, a versão criada para o Windows 7 e 8.1 do Edge esteve disponível para ser instalado pelos utilizadores, de forma controlada. Agora, e para alargar a sua presença, a Microsoft resolveu dar mais um passo importante.

Windows 7 e Windows 8.1 têm uma atualização

Repetindo o processo da versão atual do Windows, este browser chegou também ao Windows 7 e 8.1 de forma automática. Falamos de uma nova atualização que estará disponível para estes sistemas e que trará o novo Edge baseado no Chromium.

Esta atualização tem surpreendentemente uma curiosidade interessante presente e que muda muito. Se no caso do Windows 8.1 é algo normal, no do Windows 7 vê-mos chegar algo que estava barrado. As atualizações e o suporte terminou em janeiro e não era suposto voltarem.

O Edge muda muito nestes sistemas

A chegada do Edge a estes sistemas tem algumas particularidades. Vai ser criado um atalho no desktop e na barra de tarefas. No entanto, este não vai substituir o Internet Explorer e nem sequer tornar-se o browser padrão do sistema operativo.

As provas que o Edge tem dado mostram um browser capaz de competir de forma aberta com a concorrência e até de a bater. Este projeto tem também sido positivo para o Chrome e para a Google, com o resolver de muitos problemas.