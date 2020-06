Solstício de Verão 2020 é hoje! Pode acompanhar online…

O Solstício de verão vai acontecer hoje. O fenómeno está previsto para as 22h44min, marcando o início da estação no hemisfério norte (a mais quente apesar da Terra vir a estar o mais longe do sol a 4 de julho). O sol neste dia de solstício estará o mais alto possível no céu e aquando da sua passagem meridiana atingirá a altura máxima de 75° em Lisboa.

Este ano, o solstício de verão em Stonehenge será transmitido em direto online face à pandemia de COVID-19.

A tabela abaixo mostra que a duração do dia no Solstício de verão é efetivamente a mais longa. A 20 de junho de 2020 o disco solar nascerá às 06:11:40 horas e pôr-se-á às 21:04:48 horas em Lisboa. A duração do dia será de 14:53:08 horas, o que é apenas 1 segundo a mais do que no dia seguinte.

O verão prolonga-se por 93,66 dias até ao próximo Equinócio, a 22 de setembro de 2020.

Afinal o que é um Solstício?

Um Solstício é o ponto da eclíptica em que o Sol atinge as alturas (distância angular) máxima e mínima em relação ao equador, isto é, pontos em que a declinação solar atinge extremos: máxima no solstício de verão (+23° 26′) e mínima no solstício de inverno (-23° 26′). A palavra de origem latina (Solstitium) associa-se ao facto do Sol travar o movimento diário de afastamento ao plano equatorial e “estacionar” ao atingir a sua posição mais alta ou mais baixa no céu local.

De acordo com a English Heritage, entidade que gere centenas de locais históricos em Inglaterra…

Para a segurança e bem-estar de todos, tivemos de cancelar as celebrações do solstício de Verão deste ano em Stonehenge

Quem quiser assistir basta que aceda ao link partilhado no seguinte post. Na página do Facebook da English Heritage podem ainda conhecer a importância do solstício para Stonehenge e os outros monumentos pré-históricos