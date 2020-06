Necessita de uma VPN? Saiba como conseguir uma das melhores ao menor custo

Aos dias de hoje, a PureVPN está entre os serviços VPN mais conhecidos dos utilizadores. Ainda assim, oferece bastantes funcionalidades que incluem desde a encriptação online, proteção de dados e fugas de IP, e uma grande rede de servidores que se espalha por 140 países, garantindo um verdadeiro serviço premium.

Como se tudo acima referido não fosse suficiente, a PureVPN é também um dos serviços VPN mais acessível do mercado, uma vez que nenhum outro serviço VPN oferece o seu produto de qualidade a um preço inferior a um dólar! Vamos conhecer?

Descontos PureVPN: vpn com qualidade e velocidade

Sem dúvida, a PureVPN tem sido conhecida por ter lançado algumas ofertas fantásticas no mercado, a prová-lo estão mais de 10.000 opiniões no Trustpilot.

Então, os descontos disponíveis chegam a atingir os 88% durante as épocas de venda mais fortes. Mas o que o serviço VPN decidiu apresentar, a favor dos seus utilizadores, é sem precedentes e nunca foi feito antes: a PureVPN oferece o seu produto, com todas as suas funcionalidades, por apenas 0,99 dólares!

A saber, trata-se de um teste para 7 dias, considerado como o período perfeito para todos os utilizadores que pretendem conhecer e testar o produto de acordo com a sua conveniência antes de assumirem um compromisso a longo prazo.

Por que motivo é importante considerar esta oferta de teste por 7 dias?

Não obstante, os motivos são mais que muitos para aproveitar esta oferta de 7 dias de teste da PureVPN:

Oferta de teste de 7 dias da PureVPN, vale a pena?

São muitos e conhecidos os serviços VPN na internet, mas há uma maioria deles que, pelas suas características, podem não se adequar às necessidades do utilizador comum.

Portanto, tomemos, por exemplo, aqueles serviços de VPN que são muito baratos, e chegam mesmo a ser gratuitos. Inicialmente podem até ser atrativos, mas as aplicações que disponibilizam dificilmente se verificam práticas ou funcionais.

Marcas Premium de VPN

Por outro lado, há que contar ainda com as chamadas marcas premium que por detrás dessa fama aparentam oferecer muito.

No entanto, os preços que apresentam são tão elevados que depois de se proceder a uma análise da relação custo-benefício é duvidoso que se encontre alguma vantagem, ainda para mais, tendo em conta serviços menos dispendiosos e, provavelmente, ao mesmo nível.

Assim, para validar a escolha e o compromisso a longo prazo seria ideal haver um período de teste do serviço VPN.

Não importa que esse teste seja por apenas por alguns dias uma vez que seria relevante aproveitar uma oferta de teste VPN para se poder explorar as funcionalidades e ter a certeza absoluta no momento da escolha.

Porquê optar por uma VPN

Antes de mais, o uso de uma VPN nos dias de hoje garante mais algumas camadas de segurança, principalmente ao nível de anonimato e encriptação enquanto se navega pela Internet ou se acede a serviços online.

O facto de podermos estar protegidos por detrás de centenas de servidores enquanto ligados a uma VPN que ocultam o nosso IP, isso dificulta a vida aos «meliantes» online que muitas vezes sem o nosso conhecimento, estão de forma permanente a tentar roubar a nossa informação: pessoal, bancária e afins.

No caso da PureVPN, para podermos concluir que vale a pena, existe a possibilidade de o utilizador poder testar livremente o serviço durante três dias antes de assumir qualquer compromisso. A nova campanha de oferta oferece aos utilizadores um período de teste com o pagamento de apenas $0,99 e todas as suas funcionalidades.

Use a PureVPN em vários dispositivos ao mesmo tempo

Antes de tudo, se está a considerar desfrutar de toda a diversão, mas pensa que será apenas num dispositivo, então desengane-se!

Porquê? Porque com apenas uma conta da PureVPN podemos aceder e usar em múltiplos dispositivos de cada vez!

Na verdade, é possível utilizar uma conta PureVPN em até 10 dispositivos diferentes e verificar por si mesmo como o serviço VPN pode muito acima da média.

Acesso a 7 regiões Netflix

Além de nos proteger, uma VPN pode ainda ajudar a aceder a serviços que nos nossos países podem estar bloqueados.

Neste caso, a Netflix é conhecida por oferecer diferentes bibliotecas em diferentes regiões. Isto significa que um filme ou uma série de TV que não esteja disponível na nossa região Netflix pode estar disponível noutra região!

Mas, a questão que se coloca é: como pode aceder a outras regiões da Netflix a partir de casa? É fácil! Basta ligar a PureVPN e escolher um dos servidores do país que melhor lhe aprouver.

Hoje em dia, quase não existem serviços VPN que ofereçam acesso a uma região da Netflix. O PureVPN torna-se particular no sentido em que oferece acesso não a uma, mas a sete regiões diferentes da Netflix!

Entre as regiões suportadas das bibliotecas Netflix, estão:

americana,

britânica,

francesa,

alemã,

australiana,

japonesa,

canadiana.

Outras vantagens, igualmente importantes

Com efeito, entre as muitas vantagens do serviço aqui apresentado, existe uma vantagem que se destaca acima de todas as outras.

De facto, mesmo que o utilizador compre um plano mais longo, existe sempre a possibilidade de, em 31 dias, decidir se está ou não satisfeito com o produto. E, se não estiver, pode pedir imediatamente um reembolso.

Vale a pena testar este serviço, durante 7 dias e pagar apenas $0,99. Fica a recomendação.