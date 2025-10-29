Melhores ofertas em software e 7 dicas indispensáveis do Excel para 2025

O novo ano está a chegar e nada melhor do que preparar o computador com ferramentas essenciais — desde o Windows 11 Pro até ao Office 2021 Pro Plus. Além das promoções imperdíveis da SCDKey, partilhamos também dicas práticas e reais do Excel em português de Portugal, para aumentar a produtividade no dia a dia.

7 úteis dicas de Excel

Quer seja para trabalho, estudos ou finanças pessoais, o Excel continua a ser uma ferramenta imprescindível. Estas dicas, baseadas em fontes oficiais da Microsoft e no portal PPLWARE, foram testadas em versões portuguesas do Microsoft Office.

1. Atalhos de teclado essenciais

Gravar rapidamente: Ctrl + S. Fechar o livro ativo: Ctrl + W. Selecionar toda a folha: Ctrl + T.

2. Funções básicas mais usadas

Dominar funções como =SOMA() , =MÉDIA() , =MÍNIMO() , =MÁXIMO() e =CONT.NÚM() é fundamental para análises rápidas. Estas são as mais procuradas pelos utilizadores, segundo o artigo “15 funções essenciais do Excel” publicado pelo PPLWARE.

3. Transformar intervalos em tabelas inteligentes

Seleciona os teus dados e usa Ctrl + L (ou “Inserir > Tabela”). Esta simples ação permite ordenar, filtrar e aplicar estilos automaticamente. Além disso, ativa a opção “Linha de Totais” para somatórios instantâneos.

4. Análise Rápida: gráficos e formatação em segundos

Após selecionar dados, clica no ícone Análise Rápida no canto inferior direito. A ferramenta sugere gráficos, formatações condicionais e somatórios, tudo de forma automática.

5. Limpar espaços e erros de texto

Importaste dados com espaços a mais? Usa =COMPACTAR(A1) . Esta função remove espaços desnecessários sem alterar o texto original. (Fonte: PPLWARE – artigo “15 funções essenciais do Excel”)

6. Validar dados e criar listas suspensas

Para controlar a introdução de dados, vai a Dados > Validação de Dados. Permite criar menus de seleção (listas suspensas) e prevenir erros em formulários.

7. Formatação condicional avançada

Em vez de apenas destacar duplicados, usa fórmulas personalizadas: =MÉDIA($B:$B)<B2 por exemplo, para destacar valores acima da média. O recurso está em Página Inicial > Formatação Condicional > Nova Regra.

As versões do Windows 10 e 11 continuarão a receber melhorias, e com estas promoções é possível preparar já o sistema para os próximos anos — por uma fração do preço habitual.

Conclusão

Atualizar o sistema e dominar ferramentas como o Excel são passos essenciais para começar 2025 com vantagem. Com as chaves digitais da SCDKey e o cupão pplware, é possível obter software de qualidade a preços imbatíveis, e simultaneamente melhorar a produtividade com truques simples mas eficazes.