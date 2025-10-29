Melhores ofertas em software e 7 dicas indispensáveis do Excel para 2025
O novo ano está a chegar e nada melhor do que preparar o computador com ferramentas essenciais — desde o Windows 11 Pro até ao Office 2021 Pro Plus. Além das promoções imperdíveis da SCDKey, partilhamos também dicas práticas e reais do Excel em português de Portugal, para aumentar a produtividade no dia a dia.
Os utilizadores podem maximizar as poupanças ao usar o cupão abaixo no checkout:
7 úteis dicas de Excel
Quer seja para trabalho, estudos ou finanças pessoais, o Excel continua a ser uma ferramenta imprescindível. Estas dicas, baseadas em fontes oficiais da Microsoft e no portal PPLWARE, foram testadas em versões portuguesas do Microsoft Office.
1. Atalhos de teclado essenciais
Gravar rapidamente: Ctrl + S. Fechar o livro ativo: Ctrl + W. Selecionar toda a folha: Ctrl + T.
2. Funções básicas mais usadas
Dominar funções como
=SOMA(),
=MÉDIA(),
=MÍNIMO(),
=MÁXIMO() e
=CONT.NÚM() é fundamental para análises rápidas.
Estas são as mais procuradas pelos utilizadores, segundo o artigo “15 funções essenciais do Excel” publicado pelo PPLWARE.
3. Transformar intervalos em tabelas inteligentes
Seleciona os teus dados e usa Ctrl + L (ou “Inserir > Tabela”). Esta simples ação permite ordenar, filtrar e aplicar estilos automaticamente. Além disso, ativa a opção “Linha de Totais” para somatórios instantâneos.
4. Análise Rápida: gráficos e formatação em segundos
Após selecionar dados, clica no ícone Análise Rápida no canto inferior direito. A ferramenta sugere gráficos, formatações condicionais e somatórios, tudo de forma automática.
5. Limpar espaços e erros de texto
Importaste dados com espaços a mais? Usa
=COMPACTAR(A1).
Esta função remove espaços desnecessários sem alterar o texto original.
(Fonte: PPLWARE – artigo “15 funções essenciais do Excel”)
6. Validar dados e criar listas suspensas
Para controlar a introdução de dados, vai a Dados > Validação de Dados. Permite criar menus de seleção (listas suspensas) e prevenir erros em formulários.
7. Formatação condicional avançada
Em vez de apenas destacar duplicados, usa fórmulas personalizadas:
=MÉDIA($B:$B)<B2 por exemplo, para destacar valores acima da média.
O recurso está em Página Inicial > Formatação Condicional > Nova Regra.
Conclusão
Atualizar o sistema e dominar ferramentas como o Excel são passos essenciais para começar 2025 com vantagem. Com as chaves digitais da SCDKey e o cupão pplware, é possível obter software de qualidade a preços imbatíveis, e simultaneamente melhorar a produtividade com truques simples mas eficazes.
A informação e/ou serviço deste artigo foi prestada na sua totalidade pela SCDKEY.