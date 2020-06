Google Maps poderá mostrar dados de empresas no Street View

O Google Maps poderá em breve começar a exibir informações das empresas no modo Street View. O recurso, que se encontra ainda em testes, irá permitir que os utilizadores acedam aos dados sobre os negócios enquanto explora os locais.

Esta funcionalidade será muito bem vinda pelos empresários, numa altura que a pandemia da COVID-19 trouxe dificuldades e toda a publicidade é, sem dúvida, importante.

A quarentena devido ao surto de coronavírus, também obrigou ao encerramento de muitas empresas, o que provocou e tem provocado várias dificuldades no setor económico.

Neste sentido, mais do que nunca os empresários necessitam de apoios e ajudas para conseguirem ultrapassar esta fase difícil e que, para muitos, pode significar mesmo o encerramento dos negócios.

As ajudas poderão passar por incentivos monetários mas também por atos mais simples, como a promoção e publicidade das empresas. E, neste sentido, a Google poderá estar prestes a dar o seu contributo, através do Street View.

Google Maps testa recurso para mostrar dados das empresas no Street View

A novidade foi avançada pelo 9to5Google e indica que a Google está a testar um recurso no Maps que vai tornar possível a exibição de informações sobre empresas através do Street View.

Com este nova funcionalidade, ao explorarmos o Street View teremos acesso a vários dados sobre os negócios por onde passamos. O recurso vai aproveitar as imagens de 360 graus da plataforma para ajudar a encontrar as lojas no meio dos locais.

Para já apenas os utilizadores que estejam inseridos no programa de testes da Google poderão ter acesso a este recurso.

A funcionalidade é ativada automaticamente assim que se utiliza o serviço da Google e surge como marcadores da localização dos negócios.

No entanto, de acordo com quem já experimentou o recurso, foi possível ativar as informações dos negócios em cidades como Nova Iorque e Boston, mas não em locais menores.

Informações das empresas no Street View surgem em marcadores

Os marcadores aparecem junto aos negócios, na plataforma do Street View, e as informações podem ser mostradas de duas maneiras.

O utilizador pode colocar o cursor do rato em cima do nome do local para aceder às informações, mas ao clicar vai abrir uma barra lateral onde constam todos os dados sobre o negócio, que são os mesmos que aparecem no mapa com vista aérea.

O tamanho dos marcadores vai sendo ajustado à medida que nos movimentamos pelo Street View do Google Maps, de forma a não criar um obstáculo visual. Já as cores são as mesmas que surgem no mapa tradicional, ou seja, os restaurantes são representados a cor-de-laranja, os mercados de lojas de azul e cinzento para identificar outras categorias.

Resta agora saber se este recurso será disponibilizado para vários países, como Portugal. Mas é certamente uma iniciativa que os empresários agradecem, até porque o Street View cobre já 16 milhões de km do planeta habitado.

