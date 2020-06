Maxim Zhestkov, o criativo responsável pelas animações do vídeo da apresentação da PS5

Na passada semana, mais concretamente no dia 11, a Sony mostrou ao mundo o aspeto da sua nova PS5. O vídeo de apresentação da consola traz animações curiosas, uma forma diferente de dar a conhecer o design da PlayStation 5 ao mundo. Por trás destas animações está Maxim Zhestkov, um criativo russo que alimentou o sonho de milhões de fãs da marca nipónica.

Conforme vimos, as imagens deslumbrantes colaram nos olhos do mundo o branco e o azul numa simbiose de esferas que moldavam formas. Tudo isso tem um propósito!

Animação de apresentação da PS5 deslumbra o espectador

A Sony escolheu um artista que mostrou ao mundo um movimento de formas vibrantes ultramodernas, com gráficos e esquemas de cores a aproveitar o contraste branco, preto e azul. Esta paleta de cores definiu na perfeição o que a Sony revelou em palco, a consola PS5.

A consola foi palco das mais variadas comparações, de frigoríficos a memes com boxes de TV. Tudo suscitou termo de comparação. Contudo, a ideia das animações estava muito para lá do banal. Basta entrar na página do estúdio de Zhestkov para reconhecer instantaneamente quem está por trás das animações para o vídeo PS5.

Assim, sem surpresas, percebemos que tudo sai de um computador, hoje em dia, bastando haver técnica, experiência e criatividade a acompanhar. O “microrganismo” do vídeo que vimos é chamado de ‘Symmetry’ e não deixa dúvidas sobre onde tudo foi cozinhado.

Sony: Design foi a alma do negócio

O segredo é a alma do negócio. Contudo, tudo se sabe e, estando na internet, alguém de certeza irá desvendar o conteúdo. A empresa nipónica não referiu a autoria do trabalho, mas a empresa faz parte do portefólio de clientes que o artista russo anuncia.

O design foi o segredo mais bem guardado. Anunciaram-se as características, o aspeto do comando, os jogos e, para o fim, ficou o aspeto da máquina. Gostos não se discutem, mas muita gente apontou o dedo à escolha, aliás, o próprio CEO da empresa, Jim Ryan, quando confrontado com um design que não foi consensual com os gostos de muitos seguidores, referiu que:

A PlayStation está situada na zona de estar da maioria das casas, e achámos que seria bom apresentar um design que realmente agraciasse a maioria das zonas de estar. Foi isso que tentámos fazer. E, sabem, achamos que tivemos sucesso.

Relembramos o vídeo da apresentação da PS5:

Ainda há algumas dúvidas a gravitar na esfera do rumor. O preço será a incógnita que, ao que parece, poderá estar dependente do preço a praticar pela concorrente Microsoft XBox Series X.

Portanto, conhecemos o design, o criativo das animações de apresentação da consola, as características, os jogos que acompanharão a PS5, o site de suporte e o que há a saber do comando que acompanhará a PlayStation 5.

Leia também: