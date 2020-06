Google vai percorrer o país para atualizar mapas Street View

Muitos dos mapas que o Google Maps tem de Portugal estão ultrapassados há anos. Contudo, a empresa anunciou hoje que irá recolher novas imagens para a funcionalidade Street View, em Portugal, de modo a manter atualizado o Google Maps. Segundo o site da empresa, dedicado a informar as localidades, este mês já haverá tecnologia de captação em algumas localidades.

De Aveiro a Viseu, sem esquecer a Madeira e os Açores, o carro do Street View irá recolher as imagens que servem diversos cenários lúdicos e não só! Será que a sua localidade será uma das escolhidas?

Imagem de Portugal para o Street View do Google Maps será atualizada

Conforme foi dado a conhecer, a partir dos próximos dias, a Google irá proceder à recolha de imagens de 360.º, em múltiplas cidades e estradas de Portugal Continental, bem como nos arquipélagos dos Açores e Madeira, para renovar imagens já preexistentes ou para fotografar regiões ou locais turísticos ainda não abrangidos em recolhas anteriores.

O Street View é uma funcionalidade muito popular no Google Maps que está disponível em mais de 80 países em todo o mundo. Esta funcionalidade permite aos utilizadores explorarem e navegarem de forma virtual uma zona ou um bairro através de imagens panorâmicas ao nível da rua.

Além disso, estas imagens estão ainda disponíveis no Google Earth e no Google Maps para Mobile. A atualização em Portugal será realizada com os carros do Street View.

Várias cidades do país serão visitadas pelos carros Street View

Como sempre, a Google faz um grande esforço para proteger a privacidade, ao mesmo tempo que permite a todos os utilizadores beneficiarem do Street View. Antes da publicação das imagens, a Google desfoca as caras de pessoas e as matrículas de carros que possam aparecer nas imagens. Assim, a empresa trabalha para proteger a privacidade das mesmas.

No entanto, depois de publicadas as imagens, qualquer utilizador, através da opção “comunicar um problema”, que aparece no canto inferior de cada imagem, pode solicitar a remoção dessa imagem ou sinalizar algum problema.

A recolha de imagens irá decorrer até ao final do ano. Mais informação sobre o Street View e detalhes sobre os locais onde estão os carros da Google em cada momento poderão ser encontrados no website http://google.pt/streetview.