G DATA Antivirus 2020 – O seu Windows está protegido?

As soluções de antivírus para os vários sistemas operativos continuam a ser colocadas em causa por muitos defensores da “auto-proteção”. No entanto, soluções de qualidade irão garantir mais e melhor proteção e com funções que abrangem não só a deteção de vírus, mas que também ajudam na deteção de esquemas de spyware, tornam as compras online mais seguras e até aumentam a proteção bancária.

O G DATA Antivirus 2020 surge como uma das soluções completas para proteção extra do Windows.

Ainda faz sentido ter antivírus no PC?

Esta é uma questão que é colocada com muita frequência e é, de facto, pertinente. De uma forma geral, os sistemas operativos já dispõem plataformas de segurança relativamente robustas. Estas comparadas com soluções gratuitas que existem disponíveis até poderão ser mais fiáveis.

No entanto, existem áreas da segurança que só software mais avançado é capaz de abranger e o custo nem sequer é elevado, principalmente quando se fala em segurança.

G DATA Antivirus 2020 – Uma solução segura para o seu Windows

Apesar de ter soluções para os mais variados sistemas operativos, a nossa proposta passa por explorar o antivírus dedicado ao Windows 10. Concretamente, testámos a versão gratuita, disponível por 30 dias, do G DATA Antivirus.

Esta solução G DATA Antivirus tem como base tecnologias inteligentes para a deteção das ameaças. São capazes, por exemplo, de, em segundos, detetar variantes de código malicioso. Tem ainda tecnologias proativas para avaliar se o utilizador está perante uma ameaça ainda desconhecida ou não.

Outra área onde pode atuar é em problemas como Ransomware ou segurança ao nível dos bancos online, protegendo o utilizador contra trojans bancários que podem, por exemplo, manipular transferência de dinheiro.

O que tem o G DATA Antivirus 2020 para oferecer?

A versão do G DATA Antivirus oferece uma proteção base bastante completa que pode, no entanto, ser expandida com as soluções G DATA Internet Security ou G DATA Total Security.

A versão do Antivírus atua assim nas seguintes áreas:

Proteção contra chantagistas online e cibercriminosos

Desempenho total do PC com alta segurança

Atualizações a cada hora para máxima proteção

Excelente proteção contra vírus e outras pragas

Proteção bancária e compras online

Deteção de e-mails ou links de publicidade e anexos prejudiciais

Proteção contra vulnerabilidades de segurança dos programas

Verificação automática de memórias USB

Suporte técnico por telefone e e-mail em português

Interface e utilização

Feita a instalação basta configurar o nível de proteção desejado para cada um dos parâmetros abrangidos.

Para tal, basta fazer um clique sobre qualquer um dos parâmetros em SecurityCenter, para ter acesso a todas as definições.

Ao selecionar Outras configurações, terá acesso às configurações de todos os parâmetros de uma forma mais abrangente, o que poderá facilitar o processo.

Para quem utiliza serviços bancários online ou faz compras online, é importante manter o BankGuard Ativo.

No menu de Proteção de Vírus, poderá então proceder à verificação de existência de vírus. Feita a análise, caso seja detetado algum software considerado malicioso, poderá colocá-lo na quarentena, eliminá-lo, ou simplesmente deixar registado.

Durante este processo de verificação, existe uma utilização dos recursos do computador acima do normal, o que poderá comprometer a utilização fluida do computador. Assim, ao iniciar o processo de verificação, o ideal é deixar o antivírus a executar o seu processo sozinho.

No entanto, com o antivírus a correr em segundo plano e a fazer o seu trabalho de análise, não existe qualquer interferência com o desempenho do computador.

Preço e disponibilidade

Por fim, para ter acesso ao Antivírus, basta fazer o download gratuito através do site da G DATA. Tal como já foi referido, é possível testar o software durante 30 dias de forma completa, ainda que este não receba as atualizações necessárias ao funcionamento eficiente. O preço para um dispositivo durante 12 meses é de 29,95 €.

G DATA Antivirus 2020