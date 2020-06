Tal como aqui referimos, Scarlet Nexus é o próximo jogo da Bandai Namco.

Venham conhecer um pouco mais do mundo futurista e tecnológico que se encontra sob ameaça, de Scarlet Nexus.

Scarlet Nexus é a grande aposta da Bandai Namco para a reta final de 2020. Em desenvolvimento pelos Bandai Namco Studios (por um grupo de programadores que já esteve presente na produção da série Tales of), trata-se de um jogo de luta com algumas nuances novas.

A história tem lugar num Japão futurista numa altura em que uma espécie alienígena (chamados de Os Outros) invadem o planeta (ou pelo menos o país nipónico) e começam a alimentar-se dos cérebros de todos os seres vivos, incluindo o dos humanos.

De forma a fazer face a esta ameaça foi criada na cidade New Himuka, uma organização especial de combate: a OSF (Other Suppression Force). Os elementos da OSF são seres humanos dotados de poderes mentais superpoderosos, e serão os herois da nação.

A história de Scarlet Nexus diz-nos ainda que, a cada novo ano que passa, surgem novos recrutas na OSF para se juntarem à luta contra os Outros, e entre eles, surge a heroína do jogo: Yuito Sumeragi.

Yuito trata-se de um soldado com uma mentalidade positiva e filho do fundador da cidade de New Himuka e tem um poder especial. Yuito Sumeragi apresenta poderes psicocinéticos, ou seja, a capacidade de mover objetos físicos apenas com o poder da mente.

É neste ambiente futurista e no qual a tecnologia se funde com os poderes psíquicos que a ação decorrerá e o jogador lutará contra os seres mutantes que vagueiam pela terra.

Sendo um jogo de luta típico, Scarlet Nexus vai apresentar um sistema de combate que promete inovação, usando esse poder no seio dos combates.

Scarlet Nexus, será lançado para Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, e PC ainda sem data concreta de lançamento.