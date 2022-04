WristChat traz a experiência do WhatsApp ao seu Apple Watch

O Apple Watch assume-se cada vez mais como um computador de pulso com praticamente tudo o que um utilizador precisa. Além do que um relógio faz de forma nativa, a parte de redes sociais está cada vez mais desenvolvida. Ao ponto de podermos ter não só os alertas, as notificações, mas também uma interação com os nossos contactos. Por voz ou por texto, sem esquecer a escrita manual, a app WristChat faz agora a ponte entre o WhatsApp e o nosso smartwatch.

Assim, a sugestão de hoje é para perceber se esta app lhe será útil.

Leia e responda às mensagens WhatsApp no Apple Watch com o WristChat

O WhatsApp é uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo. Contudo, quando se trata do suporte aos dispositivos Apple, a empresa Meta só desenvolveu aplicações para iPhone e Mac.

Agora, graças ao programador Adam Foot, os utilizadores poderão finalmente ter acesso ao WhatsApp através do seu pulso, com a app WristChat para o Apple Watch.

O WristChat pretende colmatar a lacuna da falta de app. Com a sua integração única com WristBoard, o utilizador poderá ler e até escrever. O WristChat usa a API da Web do WhatsApp para ter acesso às mensagens do utilizador numa app do watchOS. No entanto, a aplicação foi construída com recurso ao SwiftUI para fornecer uma interface projetada para o Apple Watch.

Depois de instalar a app no Apple Watch, basta ir ao WhatApp, no iPhone, e adicionar um dispositivo, irá ser mostrado o QR Code necessário para emparelhar o WristChat com o Apple Watch.

Após a primeira configuração, a aplicação mostra uma lista de todas as suas mensagens recentes, semelhante ao que obtém na aplicação Mensagens da Apple. Em seguida, pode tocar numa conversa para ver as mensagens e até mesmo enviar uma nova, é tudo muito simples.

A app permite também algumas opções para personalizar a interface. Por exemplo, a aplicação permite que escolha se deseja ou não ver as fotos do perfil dos seus contactos na lista de mensagens e até mesmo alterar a cor das bolhas das mensagens.

O software também possui feedback tátil integrado e dicas para ajudar os utilizadores a navegar pela aplicação.

Interagir com o ecrã do WristChat

Uma das boas vantagens é podermos responder às mensagens a partir do ecrã do Apple Watch. Para isso, o WristChat usa o tal teclado WristBoard ou então as opções nativas, como o ditado ou o desenho manual.

Com o WristBoard, o utilizador pode não apenas digitar num teclado completo, mas também ter acesso à autocorreção e sugestões. Melhor ainda, funciona com qualquer modelo de Apple Watch, não apenas com a Série 7.