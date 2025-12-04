“Sucesso fenomenal”: Apple atingirá um nível recorde de vendas do iPhone este ano

Em 2025, a Apple venderá 247,4 milhões de iPhones, num aumento de pouco mais de 6% relativamente ao ano anterior. A previsão é da IDC e dever-se-á "ao sucesso fenomenal da sua mais recente série iPhone 17".

Descrevendo a previsão como shipments, os analistas procuram estimar a quantidade de dispositivos enviados por um fornecedor para os seus canais de vendas, como parceiros de comércio eletrónico ou lojas. Por isso, os números apontados não equivalem diretamente às vendas, mas indicam a procura esperada por uma empresa para os seus produtos.

Posto isto, a IDC prevê que a Apple atingirá um nível recorde de vendas do iPhone, em 2025, impulsionado pelos seus modelos mais recentes e pelo ressurgimento do seu mercado principal, a China.

Segundo as estimativas da IDC, a Apple venderá 247,4 milhões de iPhones, em 2025, num aumento de pouco mais de 6% relativamente ao ano anterior. A confirmar-se, será um crescimento notável face aos 236 milhões vendidos, em 2021, aquando do lançamento do iPhone 13.

Segundo Nabila Popal, diretora sénior de pesquisa da IDC, num comunicado, o aumento previsto dever-se-á "ao sucesso fenomenal da sua mais recente série iPhone 17", além de que "a enorme procura pelo iPhone 17 [na China] acelerou significativamente o desempenho da Apple".

Quebra de ciclo de lançamentos da Apple pode representar queda, em 2026

Quando foi lançada, em setembro, os investidores viram a série do iPhone 17 como um conjunto importante de dispositivos para a Apple, que enfrentava uma concorrência crescente na China e dúvidas sobre a sua estratégia de Inteligência Artificial, à medida que os rivais Android ganhavam força.

Entretanto, segundo a IDC, os shipments da Apple devem aumentar 17% relativamente ao ano anterior, na China, no quarto trimestre, prevendo-se um crescimento de 3% no mercado este ano, contra uma projeção anterior de um declínio de 1%.

Conforme referido pela CNBC, o relatório da IDC segue a Counterpoint Research da semana passada, que previu que a Apple venderá mais smartphones do que a Samsung, em 2025, pela primeira vez em 14 anos.

No mês passado, a Bloomberg informou que a Apple poderia adiar o lançamento do modelo básico do seu próximo dispositivo, o iPhone 18, até 2027.

Para a IDC, esta estratégia quebraria o ciclo regular de lançamento de todos os seus smartphones, a ocorrer no outono de cada ano, podendo representar uma queda de 4,2% no próximo ano.

