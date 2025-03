Portugueses compraram mais de quatro telemóveis por minuto, em 2024

No ano passado, os portugueses compraram mais de quatro telemóveis por minuto e gastaram, em média, 440 euros por dispositivo. A informação foi avançada pelo vice-presidente da divisão de telemóveis da IDC Europa, Francisco Jerónimo.

Num balanço feito ao Pplware, o vice-presidente da divisão de telemóveis da IDC Europa, Francisco Jerónimo, partilhou que os portugueses compraram mais de quatro telemóveis por minuto, no ano passado.

No total, foram comprados cerca de 2 milhões e 400 mil equipamentos, com o preço médio a rondar os 440 euros por dispositivo, num crescimento de 3.8% face a 2023.

Com as fabricantes chinesas a dominarem as escolhas dos consumidores nacionais, a Honor foi a marca que registou o maior crescimento das vendas, tendo entrado, pela primeira vez, no top 5:

Samsung [33%] - 8.2% YoY Xiaomi [27%] - +26% YoY Apple [20%] - 0.8% YoY OPPO [9%] + 20.8% YoY Honor [2.4%] + 64.3% YoY

Em 2024, registou-se um aumento de 56 euros do preço médio dos telemóveis, numa tendência que deverá conhecer-se, também, este ano, sobretudo devido à Inteligência Artificial, segundo o vice-presidente.