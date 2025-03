Top 10 coisas que deve ter sempre no seu carro

As viagens de carro são um tanto imprevisíveis, mesmo as rotineiras, pela quantidade de fatores que as envolvem. Assim sendo, damos-lhe 10 coisas que deve ter sempre no seu automóvel, de modo a estar preparado para os imprevistos: um condutor prevenido vale por dois!

Por muito habituado que esteja a um determinado trajeto, as viagens de carro são imprevisíveis e, por isso, nenhum condutor está totalmente livre de ter um acidente ou de ter uma complicação com algum elemento do automóvel.

Além das coisas básicas, que os próprios carros já trazem consigo, normalmente, há uma série de outras que podem ser verdadeiramente úteis em situações repentinas. Damos-lhe 10 exemplos!

Um condutor prevenido vale por dois

Seja devido a um acidente ou porque se magoou durante uma atividade em família, um kit de primeiros socorros pode ser muito útil, assegurando que tem disponível tudo o que é necessário para um curativo rápido.

Pode criar o seu, em casa, juntando os essenciais dentro de uma caixa ou saco, ou pode comprar uma estojo já pronto com tudo o que precisa.

Útil, também, em caso de acidente, uma lanterna pode ser uma aliada, caso fique de noite e esteja num local sem iluminação pública, por exemplo.

Pode ainda dar jeito, caso precise de espreitar o motor ou qualquer outro elemento do carro mais escondido.

Este é daqueles objetos que pode ser pertinente numa série de cenários. Afinal, reúne, numa ferramenta pequena e compacta, muitas outras, como uma tesoura, alicate e chave de fendas.

Apesar de óbvio, importa recordar que pode ser útil ter sempre um carregador para os seus dispositivos, como o smartphone, dentro do carro, para que não se veja sem bateria.

Além do comum, as alternativas com os cabos incluídos são interessantes, pois, dessa forma, não terá o problema de ter o adaptador no carro, mas não ter o cabo do seu dispositivo.

Mais uma vez, em caso de acidente ou de avaria, uma peça deste tipo, impermeável, pode ser muito útil.

Panos de limpeza, especialmente os de microfibra, permitem que tenha o carro sempre impecável, sem pós ou outras sujidades.

As baterias dos carros ainda podem deixar muitos condutores ficarem mal... Uma vez que ninguém está livre de ficar parado, num parque de estacionamento, com a bateria drenada, ter os cabos que permitam "reanimá-la" podem ser importantes.

Para os condutores de carros com motor de combustão interna: após atestarem o depósito numa bomba de gasolina, as toalhitas podem ser verdadeiramente úteis, servindo para higienizar as mãos.

No carro, poderá ser útil ter algum dinheiro de reserva, para emergências, bem como outros bens, como uma chave de casa suplente, por exemplo - dependerá de cada pessoa.

Para guardar esses bens, pode ser usada uma caixa de segurança compacta, com chave ou código.

Por fim, um GPS, por forma a saber sempre onde está o seu carro. Caso seja uma pessoa distraída, um localizador GPS pode ser útil até para pequenas necessidades, como saber em que lugar do parque de estacionamento deixou o automóvel.